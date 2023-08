Hallen har langt fra været fyldt med tilskuere på første dagen af VM i badminton i Royal Arena.

Selv under de danske kampe var der flere tomme sæder rundt omkring i den store arena, der har plads til 11.500 tilskuere.

Alligevel formåede det mindre publikum at skabe god stemning – og det møder jubel hos de danske spillere.

»Det var fandeme fedt,« siger herredouble-spiller Jeppe Bay efter sejren sammen med makkeren Lasse Mølhede til den fremmødte presse og fortsætter:

»Det var sindssygt fedt at se så mange møde op. Vi kunne godt mærke, vi var det første danske par. Men der var god energi, lyd på og vi kunne mærke, at der var støtte bag os hele tiden. Det var virkeligt fedt.«

Samme holdning kommer fra Anders Antonsen – mandag aften fik han lov til at opleve et mere opvarmet publikum, da han samtidig med Viktor Axelsen spillede sig videre til anden runde.

»Det kan blive federe endnu. Jeg regner med at der kommer flere tilskuere, som dagene skrider frem – så jeg er glad for at være med onsdag. Det er altid fedt at spille på hjemmebane.«

Det var dog tydeligt, at publikums øjne var rettet mod bane 1, hvor Viktor Axelsen var i kamp og spillede sig videre uden besvær.

Fans var mødt op med flag, båthorn og massere af energi. Foto: Martin Sylvest/Ritzau Scanpix

Flere gange kom der kampråb som: 'Kom så Viktor', 'Lets go Viktor, let's go'.

Og selvom der var flere tomme sæder rundt omkring i arenaen – selv da Viktor Axelsen var i kamp – så nød han også stemningen.

»Royal Arena føles som et verdensmesterskab, og det er et verdensmesterskab værdigt,« siger Viktor Axelsen, der oplever et VM for anden gang i karrieren på hjemmebane.

»Jeg er rigtig glad for at være her og have muligheden for at spille VM på dansk grund igen. Det er ikke alle der får lov til at prøve det to gange, så jeg nyder det og glæder mig til en forhåbentlig god uge.«