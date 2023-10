Viktor Axelsen trækker sig fra Denmark Open på grund af en skade.

Dermed kommer danskeren ikke i kamp mod malaysiske Lee Zii Jia torsdag.

Det meddeler Badminton Danmark i en pressemeddelelse.

»Jeg er selvfølgelig rigtig ærgerlig og irriteret over, at jeg ikke kan komme på banen i dag (torsdag, red.). Jeg elsker at spille i Odense og foran det danske publikum, men det vil ikke være forsvarligt for mig at spille,« siger badmintonstjernen og tilføjer:

»Forhåbentlig kan jeg komme hurtigt og godt i gang med genoptræningen, så jeg kan blive kampklar igen.«

Det er en skade i venstre fod, der forhindrer den førsteseedede dansker i at spille torsdagens kamp.

Allerede onsdag aften, efter Axelsen havde vundet sin første kamp ved turneringen i Odense, kom han med en trist melding.

Her var det nemlig en dybt frustreret dansker, der fortalte, at han på ingen måde havde det godt inde på banen, og at han ikke forventede at kunne spille torsdagens kamp.

En forudsigelse, der altså nu er blevet til virkelighed.

Dagens melding betyder i stedet, at Lee Zii Jia er videre til fredagens kvartfinaler ved Denmark Open.

Viktor Axelsens næste opgave, hvis han bliver klar, er French Open, som begynder i næste uge.