Vi kender ham fra badmintonbanen. Men nu vil Poul-Erik Høyer gå en helt ny vej.

Den tidligere OL-guldvinder i badminton vil nemlig være borgmester i Gribskov Kommune for Venstre.

Det siger han til Frederiksborg Amtsavis.

»Jeg vil gerne skabe sammenhold og fællesskaber og hele tiden sikre, at vi er der, hvor vi skal være i forhold til nye idéer og tiltag,« siger den 55-årige tidligere badmintonspiller, der stiller op til kommunalvalget i 2021.

Politik er bestemt ikke et fremmed felt for Poul-Erik Høyer, for han har tidligere siddet i byrådet for Venstre, ligesom han stillede op til Europaparlamentsvalget i 2014, og nu melder han sig altså klar til endnu en runde i den politiske ring.

Han flyttede for nogle år siden tilbage til netop Gribskov Kommune efter at have boet i Singapore, og han er i dag også præsident for Badminton World Federation.

Poul-Erik Høyers højdepunkt i karrieren kom, da han i 1996 vandt OL-guld i Atlanta, ligesom han to gange strøg til tops i den prestigefyldte All England-turnering.

Derudover nåede han også at vinde tre VM-bronzemedaljer, inden han indstillede sin karriere i 2000.

I starten af september fortalte han åbent, hvordan han er blevet ramt af Parkinsons. Høyer blev diagnosticeret med den neurologiske sygdom i 2015, men har det efter omstændighederne godt.

»Jeg var rystet. Det er jo ikke det, man gerne vil høre, og jeg begyndte at tænke på, hvad der skulle ske med mig resten af mit liv. Det var en hård proces først og fremmest at anerkende, at jeg nu er syg,« fortalte han til TV 2 Sport.

Her fortalte han også, at tager han sin medicin, kan det stort set ikke ses, at han er ramt af sygdommen, og han har det godt efter omstændighederne.

Da han fik diagnosen, valgte han at lægge sit liv om, og han vil ikke have, at sygdommen skal styre hans liv og få ham 'ned med nakken', når det kommer til hverdagen og familien, fortalte han til TV 2 Sport.