På overlegen vis spillede Viktor Axelsen sig videre til 2. runde ved VM i badminton på hjemmebane.

Tirsdag aften går det løs igen, hvor han tørner sammen med franske Christo Popov.

Det bliver ikke en nem opgave, lyder et fra Viktor Axelsen.

»De sidste par gange jeg har mødt ham, har det været en svær størrelse,« siger han til B.T. og fortsætter:

»Jeg har været lidt ude i tovene i nogle af kampene.«

Faktisk i to af dem, griner verdensetteren, mens blikket lige for en kort bemærkning flakker væk fra pressen i mixed zone.

Dramaet mellem de to duellanter kulminerede i februar, da Viktor Axelsen smadrede en ketcher under EM for hold i sin finalekamp mod franskmanden. Også ved European Games var den danske verdensstjerne i problemer mod ham.

Heldigvis står den danske stjerne et helt andet sted i dag.

»Fysisk har jeg det meget bedre end de to andre gange, så jeg glæder mig rigtig meget til udfordringen,« siger han og fortsætter:

»Det er en fed spiller at spille imod. En up and coming spiller fra Europa, og dem har vi brug for, så jeg håber på en god kamp.«

Viktor Axelsen spiller mod Christo Popov tirsdag aften.