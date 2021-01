Anders Antonsen vinder sæsonfinalen i Thailand over Viktor Axelsen.

Antonsen vandt 2-1 i sæt i den rene danske sæsonfinale.

Første sæt gik til Antonsen med 21-16, andet sæt gik til Axelsen med 21-5 og de fulgte hinanden igennem hele tredje sæt der endte 17-21.

Viktor Axelsen var ellers stor favorit til opgøret, men det blev altså højt overraskende Anders Antonsen, der tog sejren.

Axelsen havde været mest overbevisende at de to på vej mod finalen, hvor han også var favorit – ikke mindst efter at Axelsen havde varmet op til sæsonfinalen med to turneringssejre i Thailands hovedstad.

Antonsen, der har været ramt af eftervirkningerne fra coronavirus, var dog skarpest i første sæt.

Han forsvarede sig godt og fik flere gange presset formstærke Axelsen, der alligevel hang godt på. Midtvejs i første var Axelsen bagud med 14-10, men fynboen fik kæmpet sig op på 14-14.

Herefter trak Anders Antonsen igen fra og endte med at vinde første sæt 21-16.

I pausen mellem første og andet sæt hev aarhusianeren efter vejret, og ligesom i sin semifinale mod taiwaneren Wang Tzu-wei virkede det til, at han med vilje smed andet sæt.

Bagud 1-12 fik Antonsen af dommeren besked på, at han skulle yde sit bedste, uden at det ændrede det store. Antonsen tabte således andet sæt 5-21.

I andet sæt stod Antonsen også i medvindssiden i hallen – det er den side, som spillerne traditionelt mindst bryder sig om at stå på.

Det kan have været årsagen til, at Antonsen tog en slapper og mentalt gjorde sig parat til tredje sæt, hvor spillerne bytter side midtvejs, så de både står på den gode og dårlige side.

Anders Antonsen kom da også ud med en helt anden energi til det afgørende sæt, hvor han bragte sig foran 2-0. Axelsen hang dog på og holdt afstanden nede på to-tre point.

Men det var en nervøs affære, og foran 10-7 missede Antonsen en serv. Ved sidebyttet førte aarhusianeren dog 11-8.

Frustrationerne begyndte at præge Axelsen, da han kunne se landsmanden øge til 15-9. Fynboen viste dog mental styrke ved at vinde de næste fem dueller og reducere til 14-15.

Antonsen fik bragt sig foran 16-14, men herefter maste Axelsen på og tog føringen, da det blev 17-16. Spændingen var dog ikke ovre, og Antonsen fik kæmpet sig foran 19-17.

Han vandt også de næste to dueller og kunne til sidst lade jublen bryde løs.

Med sejren gjorde Antonsen samtidig en ende på Viktor Axelsens imponerende stime på 29 sejre i træk.