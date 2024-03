De danske badmintonkvinder kan stadig kalde sig for europamestre.

Søndag vandt Danmark finalen ved hold-EM over Spanien med 3-1 i kampe.

Efter triumfen i polske Lodz har de danske badmintonkvinder nu vundet hold-EM fem gange i træk og syv ud af de ni gange, mesterskabet har været afviklet.

Sejren blev sikret, da den danske damedouble med Amalie Magelund og Christine Busch i finalens fjerde kamp var sine modstandere overlegne. Dermed blev finalens femte kamp overflødig.

Det var ellers Spanien, som fik den bedste start på finalen og bragte sig på 1-0.

Danmark var stærkt undertippet i finalens første kamp, men Line Kjærsfeldt leverede en hæderlig indsats mod den tidligere verdensmester og OL-guldvinder Carolina Marin, der i årevis har været den stærkeste europæer i damesingle.

Aarhusianeren førte 19-18 i første sæt, men tabte sættet alligevel. Andet sæt var mindre spændende og faldt også ud til Marins fordel.

Åbningsnederlaget satte pres på Mia Blichfeldt, og det håndterede badmintonspilleren fra Solrød uden problemer. Hun vandt hurtigt første sæt over Clara Azurmendi med 21-12 og fulgte det op med en sejr i andet sæt på 21-19.

Efterfølgende var der klasseforskel, da Line Christophersen fra Dianalund tævede Beatriz Corrales 21-9, 21-16.

Det gav Danmark to muligheder for at vinde finalen, men der var bare brug for en enkelt, da Amalie Magelund og Christine Busch slog Paula Lopez og Lucia Rodriguez med 21-13, 21-13.

Danmarks herrehold spiller EM-finale mod Frankrig søndag klokken 15.