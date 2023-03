Lyt til artiklen

Anders Antonsen var ene mand om at forsvare den danske badmintonære i fredagens kvartfinaler ved All England. En turnering han aldrig har vundet.

Nu er han et skridt tættere på.

Det lykkedes Anders Antonsen at gå videre til semifinalen i All England efter sejr over Anthony Ginting.

I kvartfinalen vandt Antonsen 21-14, 9-21, 21-17 over Anthony Ginting, der er nummer tre i verden.

Antonsen, der er nummer 18 i verden, viste i løbet af opgøret, hvorfor han tidligere har været helt oppe i verdenstoppen.

Men modstanden var hård, og der skulle tre sæt til at afgøre sagerne.

Antonsen var stærkt spillede fra kampens start og bragte sig foran med hele 12-3. Den 25-årige dansker vandt mange point oppe ved nettet.

Den et år ældre indoneser kunne slet ikke følge med i Antonsens tempo og kom bagud med 8-18.

Sættet var tabt for Ginting, som dog fik reduceret en del gange og pyntet på cifrene.

Ginting var begyndt at vinde lidt flere point og tog en smule momentum med sig ind i andet sæt.

Her kom Antonsen bagud 0-3, inden han straks skabte kontakt og udlignede til 3-3.

Men derfra blev rollefordelingen byttet om, og pludselig var det Ginting, der var i førersædet og dikterede spillet. Især viste Ginting gode evner til at komme højt op i luften og smashe.

Antonsen lavede omvendt flere fejl og tabte sættet klart. Det var som om, at han til slut opgav at vinde sættet. Dermed skulle duellanterne ud i et tredje sæt om billetten til semifinalen.

Det blev det mest tætte og jævnbyrdige af de tre sæt, og kombattanterne skiftedes til at vise flot badminton.

Antonsen var godt med til at begynde med, og han vandt igen mange vigtige point ved nettet og kom foran 11-6.

Ginting ledte efter løsninger, men fandt dem ikke i denne periode. Antonsen osede stadig af energi og overskud og bragte sig på 16-9.

I denne fase bevarede Antonsen roen og tålmodigheden i de lange dueller. Han virkede mentalt ovenpå.

Alligevel lykkedes det Ginting at reducere til 15-17 og skabe spænding i slutfasen, efterhånden som de danske fejl hobede sig op.

En netruller hjalp Antonsen på 18-15, og kort efter blev det også 19-15 efter en god smash.

Ginting reducerede til 16-19, men kort efter spillede Antonsen sig frem til fire matchbolde.

Antonsen missede den første matchbold, men udnyttede den anden og tog sejren i tre sæt.