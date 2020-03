En skade tvinger Anders Antonsen til at udgå af semifinalen i All England.

Dermed bliver drømmen om en ren dansk finale mod Viktor Axelsen ikke opfyldt.

Anders Antonsen var ellers ved at kæmpe sig tilbage i kampen mod Chou Tien Chen efter en dårlig start på opgøret.

Stillingen var 17-14 til Chou Tien Chen i første sæt, da Anders Antonsen vred om på anklen.

Herefter kunne den 22-årige aarhusianer hurtigt konstatere, at foden var for hævet til, at han kunne fortsætte.

»Jeg er færdig,« lød den triste melding fra den danske VM-sølvvinder.

Håbet om en ren dansk finale ved den prestigefyldte turnering – der ufortrødent fortsætter trods de tiltagende problemer med coronavirussen – levede ellers i bedste velgående før Anders Antonsens semifinale.

Viktor Axelsen besejrede nemlig tidligere lørdag malaysieren Lee Zii Jia i tre dramatiske sæt og bookede dermed en plads i finalen.

Men det satte en skade til Anders Antonsen altså en stopper for.

Dermed bliver det op til Viktor Axelsen at vinde den første danske All England-sejr i herresingle siden 1999, hvor Peter Gade strøg til tops.