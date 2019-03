Kig godt på dette billede.

Den danske badmintonspiller Anders Antonsen smed trøjen og løb halvnøgen rundt i hallen med et gigantisk smil, da han for en måned siden besejrede den regerende verdensmester Kento Momota i finalen ved Indonesia Masters i Jakarta.

»Da jeg vinder matchbolden, strømmer følelserne gennem min krop, og egentlig forstår jeg ikke helt, hvad der sker i momentet. Så begynder jeg at tænke på, at tilskuerne skal have lidt at grine ad, og så smider jeg blusen. Kastet var dog ikke helt godt. Først i andet forsøg nåede trøjen ud til publikum,« fortæller Anders Antonsen.

Den kommende uge skal den 21-årige århusianer forsøge at følge det fremragende resultat op i Birmingham, der endnu engang er vært ved den traditionsrige All England-turnering.

Det kan dog ikke påstås, at Anders Antonsen har været tilsmilet af lodtrækningsheld, eftersom han i første runde skal møde turneringens forsvarende mester, kineseren Yuqi Shi, der ligger nummer to på verdensranglisten.

»Skal jeg være helt ærlig, kunne jeg på det nærmeste vel ikke have trukket en værre modstander, og desværre ligger hans spillestil ikke alt for godt til min. Så det bliver noget af en udfordring. Men dem kan jeg jo også gerne lide,« siger Anders Antonsen.

Foruden sin turneringssejr ved Indonesia Masters har han siden årsskiftet også vundet det danske mesterskab i herresingle, været med til at vinde hold-EM for Danmark og været tabende finalist så sent som i søndags ved Spain Masters i Barcelona.

»Alt i alt har min start på 2019 været langt over forventning. Det har været vildt, og det er virkelig gået stærkt. Min formkurve er opadgående. Men det er da en smule tankevækkende, at jeg i Indonesien sikrede min karrieres hidtil største sejr på et tidspunkt, hvor konflikten i dansk badminton kørte på sit højeste, og hvor jeg måtte stå på egne ben uden træner. Jeg håber og tror, at det kan blive ved og endnu vildere. Når jeg laver en fejl på træningsbanen, joker jeg i øjeblikket med, at intet i 2019 går min vej. Lidt ironisk,« siger Anders Antonsen med et smil.

Han fik i 2017 sit internationale gennembrud, men stagnerede resultatmæssigt en smule i fjor.

»Den konstatering er ikke helt forkert. Jeg havde i 2018 blandt andet nogle problemer med migræne, som jeg heldigvis ikke har været ramt af det seneste halve år. Desuden skabte det lidt turbulens i min hverdag, at jeg flyttede i egen lejlighed. Det krævede tilpasning. Så jeg tror bare, at det forhøjede stressniveau og den lidt for megen sygdom betød, at jeg havde svært ved at have en kontinuerlig træningsplan. Og når tingene forholder sig sådan, er det sjældent, at resultaterne bliver supergode,« siger Anders Antonsen.

Efter All England går forberedelserne til sæsonens helt store opgave, VM i august, i gang.

»Det er et mesterskab, hvor jeg gerne vil gøre det godt. Herudover går kvalifikationen til næste års olympiske lege (i Tokyo, red.) i gang i maj. Der bliver med garanti hård kamp om pladserne. Jeg håber bare, at det ikke tager overhånd, og at OL-kvalen en lang periode ikke bliver det eneste, jeg bruger mentale ressourcer på at tænke over. Ellers er jeg bange for, at det bliver svært at toppræstere ved turneringerne rundt om i verden. Indtil videre tager jeg det stille og roligt. Kommer jeg med, er det fint. Mislykkes missionen, er det ikke verdens undergang, da der er masser af andre ting at deltage i end OL. Jeg vil dog ikke løbe fra, at det er en opgave, der tænder mig,« siger Anders Antonsen.

På den netop opdaterede verdensrangliste i herresingle ligger han nummer 13.

»Jeg har rigtig mange mål med mit badmintonspil. Så de næste 10-12 år drømmer jeg om at blive verdensmester, verdensetter, vinde så mange titler som muligt - og bare få så mange fede oplevelser som muligt. Men jeg nægter at stresse mig selv op. Det er trods alt 'kun' sport. Det er leg, og det er skide fedt at kunne leve af den,« siger Anders Antonsen.

Selvom han er fuldt dedikeret sin badmintonkarriere, giver han sig også tid til at nyde livet uden for banen.

»Jeg elsker at høre musik og øver så ofte som muligt på min guitar. Herudover forsøger jeg så ofte som muligt at være sammen med mine venner. Så jeg lever et rigtig hyggeligt liv, når jeg ikke lige koncentrerer mig om mit badmintonspil,« siger Anders Antonsen, der hverken har en kæreste eller er i gang med at tage en uddannelse.

Han har ikke sin badmintoninteresse fra fremmede.

»Jeg er vel på det nærmeste født ind i sporten, da min far er halinspektør i Aarhus Badmintonklub. Min mor har også spillet. Herudover har jeg to brødre, der har spillet henholdsvis badminton og fodbold,« fortæller Anders Antonsen.

Et af hans kendetegn er, at han altid spiller med pandebånd. På spørgsmålet om, hvorvidt dette skyldes overtro, er svaret benægtende.

»Jeg kan såmænd blot godt lide at have lidt længere hår end godt er, når man spiller badminton,« siger Anders Antonsens med et smil.

Ifølge landstræner Kenneth Jonassen er der grund til at have høje forventninger til Anders Antonsens deltagelse ved All England-turneringen.

»Anders er inde i en rivende udvikling, og har de seneste måneder bragt sit spil yderligere et par niveauer op. Desværre skal han i første runde op mod en verdensklassespiller,« siger Kenneth Jonassen.

Han kalder samtlige danske All England-deltageres lodtrækning for vanskelig.

»Selvfølgelig vil vi gerne hjem med en titel, men kan vi 'bare' få et par spillere med frem til finaleweekenden, vil det være fint,« siger Kenneth Jonassen.