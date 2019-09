Viktor Axelsen var skuffet.

»Lige nu er jeg ikke glad for at være ærlig. Det var ikke godt nok.«

Sådan siger den danske badmintonstjerne til TV 2 Sport efter sin comeback-kamp. Viktor Axelsen har det sidste stykke tid kæmpet fysisk.

Skader og problemer med astma betød, at han blandt andet måtte melde fra til VM. Tirsdag gjorde han så comeback ved China Open, men det blev ikke ligefrem den drømmekamp, han havde håbet på.

Her tabte Viktor Axelsen nemlig med 21-10, 14-21, 16-21 til japaneren Kanta Tsuneyama i første runde efter en kamp, hvor danskeren gik kold og lavede for mange fejl.

I første sæt var det dog Axelsen der dominerede, og han vandt det på et kvarter. Men så begyndte det at gå ned ad bakke for ham. Og det ærgrer danskeren, der dog kunne tage det positive med, at han endelig var tilbage på banen.

»Det føltes godt at være tilbage, men man vil gerne gøre det godt. Måske jeg har brug for mere tid,« siger Viktor Axelsen til TV 2 Sport.

Viktor Axelsen har døjet med fysiske skavanker hele sommeren - mere præcist var kampen hans første i 117 dage - og det var danskeren selv, der tilbage i juli måtte meddele, at han var ude på ubestemt tid.

'Jeg ville ønske, dette var en positiv besked, men det er ikke tilfældet. Jeg er ked af at måtte meddele, at jeg har oplevet vedvarende smerter i benet i nogle uger nu,' skrev Viktor Axelsen i et opslag på Twitter.

Her lød det, at han var nødt til at tage en pause.

En udmelding der kom, efter hans manager tilbage i juni kunne fortælle, at Viktor Axelsen havde forladt Danmark og var taget til Dubai, fordi han var ramt af en slem gang græspollenallergi.

»Dernede kan han nemlig få luft, da der jo ikke er græs i lige så store mængder som herhjemme,« fortalte Henrik Axelsen blandt andet.