Skidt nyt.

Anders Antonsen trækker sig, før det er gået i gang ved Denmark Open i Odense.

Kinesiske Shi Yuqi ventede ellers i første runde, men det er nu blevet meldt ud, at han får billetten videre, da den danske stjerne har meldt forfald.

»Det var rigtig tæt på. De sidste dages træning har været fine, og jeg har presset den hårdt for at blive klar, men jeg kan mærke, at det reagerer skaden en smule på,« fortæller Anders Antonsen.

»Så jeg er ikke helt der, hvor jeg synes, det er forsvarligt at kaste mig ud i en turnering. Dertil har jeg brug for flere dages træning,« siger han.

»Jeg er sindssygt ked af, jeg ikke kan spille Denmark Open. Det havde jeg virkelig glædet mig til, men jeg er nervøs for, at jeg river tingene op igen og dermed potentielt kan miste deltagelse i de kommende turneringer,« siger Antonsen, der vandt Denmark Open i 2020.

Antonsen er nummer to på verdensranglisten – kun overgået af Viktor Axelsen.

Dermed er der kun Rasmus Gemke og Axelsen tilbage i herresingle til at forsvare de danske farver på hjemmebane.