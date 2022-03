Det udviklede sig pludselig dramatisk, da vært Camilla Martin pludselig fik et ildebefindende under TV 2 Sports direkte dækning af badmintonturneringen All England.

I TV 2 Sport-studiet i Birmingham blev tv-værten svimmel og blev nødt til at lægge sig ned. Selv da de direkte billeder fra studiet vendte tilbage, kunne man på lyd og billeder høre i baggrunden, at Camilla Martin blev lagt ned og tydeligvis ikke følte sig godt tilpas.

Nu lyder det TV 2, at Camilla Martin er kommet sig efter den ubehagelige episode.

»Det så ikke rart uden for nogen. Jeg kan godt forstå at seerne har reageret på dette. Hun får et ildebefindende og har prøvet det før og det sker, når hun har drukket for lidt vand og står op i længere tid. Hun er heldigvis i gode hænder og har fået fri resten af dagen,« siger kanalchef på TV 2 Sport, Kristian Hyldgaard, til B.T og fortsætter:

»I situationen stod hun og lænede sig lidt skævt på bordet, og så siger hun, at 'jeg får det lidt skidt.' Herefter siger hun til Jim Laugesen og Joakim Fischer, at de kan begynde at tale lidt.«

Kristian Hyldgaard siger videre, at Camilla Martin nu er okay, og at han har talt med tv-værten efter den ubehagelige episode og fået bekræftet, at hun har det godt. Efter episoden reagerede TV 2 med at lave et opslag på deres Facebook-side, hvor man kan se, at Camilla Martin smiler og har det godt efter omstændighederne.

»Vi fik det hurtigt lagt ud på vores side. Det sidder i mange mennesker stadigvæk det, der skete i sommers,« siger Kristian Hyldgaard med henvisning til Christian Eriksens kollaps i EM-kampen mod Finland i Parken.

»Camilla siger tak for jeres tanker og omsorg,« skriver TV 2 Sport blandt andet i opslaget.