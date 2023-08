Timingen kunne ikke være værre. Der er nemlig kommet grus i maskineriet for det danske komet-badmintonpar Amalie Magelund og Mathias Thyrri kort før VM på hjemmebane.

»Sidste mandag vred jeg rundt på min fod, hvor jeg fik en kraftig forstuvning og fik revet et ledbånd over. Det har selvfølgelig lige sat os lidt tilbage i forhold til træning og vores forventninger,« fortæller 25-årige Mathias Thyrri.

Med to finalepladser i baghånden, var forventningerne ellers tårnhøje for det danske badmintonpar for det VM i badminton, som spilles i Royal Arena i næste uge.

For med skaden har Mathias Thyrri nu skulle gennem en genoptræning.

»Jeg gik i gang med en masse genoptræning i sidste uge, og det er først mandag og tirsdag i denne uge, at jeg har kunne være på banen i en times tid,« siger han og fortæller, at det heldigvis går i den rigtige retning.

Den danske mixed double har de seneste måneder ramt højt niveau.

I juni spillede de sig frem til kvartfinalen i Indonesia Open, og i juli blev det til finalepladser i både Canada og US Open.

Men selvom foden bliver bedre og bedre, så har parret måtte justere på deres forventninger.

»I første omgang har vi begge det som et mål, at vi kan være konkurrencedygtige og føle, at vi har noget at skyde med,« siger Mathias Thyrri og suppleres af makkeren Amalie Magelund.

»Men vi kommer helt sikkert ind til turneringen med en masse tro på os selv og selvtillid på, at vi kan presse de bedste.«

Du kan følge VM i badminton i næste uge her på bt.dk.