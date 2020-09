Den tidligere OL-guldvinder Poul-Erik Høyer lider af Parkinsons syge.

Det fortæller den danske badmintonlegende i et interview med Ekstra Bladet.

Høyer blev diagnosticeret med den neurologiske sygdom i 2015, men har det efter omstændighederne godt.

»Hvis jeg sørger for at tage min medicin, kan det stort set ikke ses,« siger Poul-Erik Høyer til Ekstra Bladet.

Her ses Poul-Erik Høyer efter OL-triumfen i 1996. Foto: JENS NØRGAARD LARSEN Vis mere Her ses Poul-Erik Høyer efter OL-triumfen i 1996. Foto: JENS NØRGAARD LARSEN

Poul-Erik Høyers højdepunkt i karrieren kom, da han i 1996 vandt OL-guld i Atlanta, ligesom han vandt den prestigefyldte All England-turnering to gange. Derudover nåede han også at vinde tre VM-bronzemedaljer, inden han indstillede sin karriere i 2000.

Siden 2013 har han været præsident for Det Internationale Badmintonforbund (BWF), ligesom han er medlem af Den Internationale Olympiske Komité.

Ifølge Parkinsonforeningen lever cirka 8000 danskere med Parkinsons syge, der kan føre til rysten, muskelstivhed og langsomme, træge bevægelser.

Personer, der får konstateret Parkinsons, er i gennemsnit 61 år. Poul-Erik Høyer var 49, da han fik diagnosen.