Går du rundt med en masse millioner kroner på lommen og trænger til et nyt sted at bo?

I så fald har du muligheden for at slå til, hvis du ønsker at komme i besiddelse af Peter Gades nuværende hjem.

Den tidligere badmintonstjerne har nemlig sat sin lejlighed på Østerbro i København til salg.

Det skriver Se & Hør.

Hele den københavnske herlighed, der ligger på fjerde sal, rummer i alt 122 kvadratmeter med dertilhørende altaner.

Det bliver dog en særdeles dyr omgang, hvis man ønsker at købe den store bolig, for prisen lyder nemlig på hele 8.995.000 kroner.

Hvis 44-årige Peter Gade ender med at få solgt lejligheden til salgsprisen, så vil han score et større millionbeløb på salget.

I 2016 købte han nemlig boligen for 5,5 millioner kroner, og derfor står han til en boliggevinst på næsten 3,5 millioner kroner.

Peter Gade var i mange år Danmarks helt store badmintonstjerne, da han i slutningen af 90'erne og op gennem 00'erne hentede store triumfer.

Blandt andet blev det til både EM-guld og en All England-titel.

De seneste to uger har badminton-ikonet været ekspert på DR's kanaler, når der har været badminton på programmet ved OL i Tokyo.

Peter Gade stoppede karrieren i 2012.