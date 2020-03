En hyldest fra en All England-vinder til en anden.

Søndag lykkedes det for Viktor Axelsen at komme helt til tops ved den prestigefyldte All England i Birmingham.

Sejren kom i hus efter en overbevisende indsats mod taiwanske Chou Tien Chen, hvor slutcifrene lød på 21-13, 21-14. Og det er noget, der går rent ind hos den danske badmintonlegende Peter Gade.

»Det er fantastisk stort! Og det er stort for alle badmintonspillere. Man vokser op med at følge All England. Det er en stor, stor traditionsturnering og nogle af de helt store kampe at spille. Så det er helt specielt,« siger Peter Gade til B.T.

For første gang nogensinde stod Viktor Axelsen øverst på podiet ved All England. Foto: OLI SCARFF

Viktor Axelsens sejr var den første i herresingle i 21 år. Sejren er samtidig med til at give et frisk pust, mener Peter Gade.

»Vi har haft andre danske vindere i andre kategorier. Viktor har tabt nogle gange, så denne gang var på tide,« lyder det fra Peter Gade og henviser til, at Kina, Malaysia, Japan og Indonesien har siddet tungt på sejrsskamlen.

Danmark vandt senest All England i herresingle i 1999. Og vinderen var dengang - ja, Peter Gade - der nu får brudt en slags dansk 'regeringsperiode' på 21 år.

»Jeg føler nu ikke, jeg har siddet på den sejr. Jeg er superstolt over at have nappet sejren og har været glad for at spille mange af de kampe - også finalen i 2004. For det er stort og en speciel følelse,« siger Peter Gade og tilføjer om Axelsens triumf:

Peter Gade vandt All Engand i 1999. Foto: PALLE HEDEMANN

»Det er helt naturligt. Han har været favorit længe og med det line-up, der har været i år, lå den til højrebenet. Så det har jeg det helt okay med.«

All England har i år været særligt omdiskuteret grundet udbruddet af COVID-19. Flere sportsgrene har lukket helt ned, men All England har ikke fundet belæg fra myndighederne om at lukke ned. En debat, som Peter Gade også har fulgt.

»Det er selvfølgelig bemærkelsesværdigt, når alt andet er blevet lukket ned. Jeg er sikker på, det har været en speciel følelse for alle at spille og være en del af det. Men man kan ikke forestille sig andet, end at BWF (Det Internationale Badmintonforbund, red.) og Badminton England har gjort sig nogle seriøse tanker om at fortsætte. Man må stole på, at de har deres grunde,« mener Peter Gade.

Uanset hvad ændrer det ikke på, at Viktor Axelsen skriver sig ind som det nyeste medlem af All England-vindere i herresingle.