Viktor Axelsen tabte lørdag aften semifinalen i Swiss Open til verdens nummer seks, Tien Chen Chou.

Tien Chen Chou slog Viktor Axelsen klart med cifrene 21-10, 21-15.

Den danske verdensetter har efter en voldsomt imponerende periode, hvor han vandt nærmest alt, at han stillede op i, nu ramt ind i et nyt skuffende nederlag.

Axelsen var nemlig en skygge af sig selv i semifinalen mod Chou Tien Chen, selvom danskeren ellers havde meget at revanchere i turneringen i Schweiz, efter at han i sidste uge skuffende røg ud i ottendedelsfinalen i All England.

Axelsen fik en rigtig skidt start på kampen og tabte ad to omgange fem point i træk i første sæt.

Verdensetteren kom bedre med i kampen i andet sæt og var foran 4-1, inden modstanderen igen vandt fem point i træk og bragte sig på 10-7.

Mod slutningen af andet sæt virkede Axelsen lettere opgivende, og han kunne intet stille op over for en stærkt spillende Chou Tien Chen, der tog kampens sidste fire point. Dermed blev semifinalen endestationen for danskeren.

Damesinglen Mia Blichfeldt er dog klar til finalen i turneringen, efter at hun tidligere lørdag vandt over amerikaneren Beiwen Zhang med cifrene 19-21, 21-19, 21-18.

Danskeren kom skidt fra start og tabte første sæt. I andet sæt var Blichfeldt bagud 3-12, men hun kæmpede sig tilbage og spillede sig op på 19-19, inden hun vandt sættet med to point i træk.

I tredje og afgørende sæt bølgede opgøret frem og tilbage, men til slut sikrede danskeren sejren, da hun ved stillingen 20-18 vandt kampens sidste point.

Damesinglen møder verdens nummer 11, Pornpawee Chochuwong, i finalen. Blichfeldt er selv nummer 23.