Den danske herredouble med Kim Astrup og Anders Skaarup er overraskende færdig ved badmintonturneringen All England efter et nederlag i anden runde.

Danskerne tabte i tre sæt, 12-21, 21-5, 19-21, til den thailandske double med Supak Jomkoh og Kittinupong Kedren.

Tidligere torsdag måtte herresinglen Anders Antonsen også noget skuffende forlade turneringen med et sviende nederlag til indiske Lakshya Sen.

Det thailandske par begyndte opgøret bedst, og Skaarup og Astrup virkede slet ikke klar på opgaven.

Supak Jomkoh storspillede og fordelte fjerboldene rundt på den danske banehalvdel.

Samtidig lavede det danske par mange uprovokerede fejl, og så kunne thailænderne uden problemer udnytte den første sætbold.

Fra andet sæts start var der andre boller på suppen for Astrup og Skaarup.

Danskerne justerede taktikken, spillede langt mere velovervejet og fordelte boldene bedre på banen, og det havde thailænderne ikke et modsvar på.

Lynhurtigt udmøntede det sig i en dansk føring på 12-1, og derfra var der aldrig tvivl om sættets udfald.

I tredje sæt genfandt Supak Jomkoh storspillet fra første sæt, og det betød, at thailænderne igen var langt bedre med.

Det var tydeligt, at når danskerne spillede klogt, gav det point.

Ved sidebyttet halvvejs i sættet var det med en smal 11-10-føring i dansk favør.

Astrup og Skaarup formåede dog aldrig at dæmme op for Jomkoh, og det endte i sidste ende med at koste sejren.

Foran 20-19 udnyttede thailænderne den første matchbold og spillede sig videre til turneringens kvartfinaler.

Anden runde blev onsdag også endestationen for mixeddoublen med Mathias Christiansen og Alexandra Bøje, der led et nederlag i to sæt, 16-21, 17-21, til kineserne Zheng Siwei og Huang Yaqiong, der er førsteseedet i turneringen.