Badminton Danmark og landsholdsspillerne når ikke at lave en ny eliteaftale inden fredagens deadline.

Badminton Danmark og landsholdsspillerne anført af Spillerforeningen når ikke at lave en ny eliteaftale inden fredagens deadline.

Det oplyser Badminton Danmark i en pressemeddelelse.

Det skyldes, at parterne ikke kan nå til enighed om en række punkter, lyder det.

De danske landsholdsspillere er lige nu udelukket fra at spille for Danmark, da parterne ikke har kunnet indgå en aftale med Spillerforeningen. (Foto: JOHANNES EISELE/Ritzau Scanpix) Foto: JOHANNES EISELE Vis mere De danske landsholdsspillere er lige nu udelukket fra at spille for Danmark, da parterne ikke har kunnet indgå en aftale med Spillerforeningen. (Foto: JOHANNES EISELE/Ritzau Scanpix) Foto: JOHANNES EISELE

Direktør i Badminton Danmark Bo Jensen, der har været med til at forhandle, slår fast, at det handler om principielle spørgsmål i forhold til eliteprogrammet og dansk badmintons fremtid, som forbundet ikke kan gå på kompromis med.

I et faktaark sendt ud sammen med pressemeddelelsen forklarer Badminton Danmark knasterne, som forbundet ser dem.

»Diskussionerne handler især om en fælles forståelse af spillernes rettigheder og forpligtigelser i forhold til aftalens kommercielle bestemmelser, hvad landsholdssponsorerne må og især ikke må.«

»Men også områder, der handler om hele præmissen for deltagelse på det Nationale Elite Træningscenter i Brøndby, det tilhørende Eliteprogram og dermed udtagelse til landsholdet,« lyder det.

Forbundet forklarer videre, at de strandede forhandlinger blandt andet betyder, at spillerne ikke kan fortsætte den daglige træning på elitecenteret.

De bliver heller ikke udtaget til landsholdet eller får forbundets trænere med til turneringer.

Badminton Danmarks Hovedbestyrelse skal på sit næste møde onsdag den 5. december tage stilling til, om direktionen får forlænget sit nuværende forhandlingsmandat.

/ritzau/