Anders Antonsen har fået en kedelig start på 2021.

Onsdag røg danskeren ud af Thailand Open i første runde efter et klart nederlag til den malaysiske badmintonveteran Liew Daren, der er nummer 41 på verdensranglisten.

Den 33-årige malaysier vandt med 21-12, 21-18.

Den ti år yngre dansker var i problemer fra start til slut mod den tidligere VM-bronzevinder, der ellers ikke har noget stort cv. Anders Antonsen var seedet som nummer tre i turneringen. Han får mulighed for at revanchere sig samme sted i næste uge.

Bangkok er nemlig vært for badmintonsportens store internationale comeback.

I både denne uge og i næste uge spilles der en Super 1000-turnering i den thailandske hovedstad. Begge turneringer går under navnet Thailand Open, men også Asia Open I og Asia Open II.

Efter de to turneringer afvikles sæsonfinalen ligeledes i Bangkok. Dernæst kan spillerne atter holde turneringspause, indtil 2021-sæsonen på World Touren begynder i marts.

Onsdagens nederlag kom på baggrund af tre kvarters dominans fra Liew Daren, der formåede at spille til linjerne gennem næsten hele kampen.

Anders Antonsen fik ikke sit spil til at fungere i første sæt, og hans malaysiske modstander førte midtvejs i sættet med 11-6.

Danskeren fik aldrig fat igen, og da Liew gik fra 12-8 til 15-8 virkede Antonsen til at have smidt sættet. De danske kvaler fortsatte i begyndelsen af andet sæt, og hurtigt kom malaysieren på 5-1 og siden 11-4.

På sidelinjen rystede landstræner Kenneth Jonassen på hovedet og forlangte, at aarhusianeren arbejdede hårdere. Det hjalp kortvarigt, og danskeren havde sin bedste periode i kampen, men kom aldrig tættere på end to points afstand.

Mixeddoublen med Alexandra Bøje og Mathias Christiansen er til gengæld videre til turneringens anden runde efter en sejr i to sæt over et thailandsk par.