Det er ikke utænkeligt, at en drøm om at finde sin egen vej uden om forbundet bliver en realitet for den danske badmintonstjerne Viktor Axelsen.

»Jeg synes, at det er forholdsvist tæt på,« siger Viktor Axelsen til DR Sporten.

Udtalelsen kommer i kølvandet på den konflikt, der lige nu er mellem Viktor Axelsen - og resten af landsholdet - og Badminton Danmark. Det er brugen af spillernes kommercielle rettigheder, der er omdrejningspunktet, og den 30. november udløber aftalen for forbundets eliteprogram.

Den er blevet opsagt af Badminton Danmark, og en ny skal på plads. Ellers kan spillerne ikke spille på det danske landshold.

Viktor Axelsen under Japan Open i september. Foto: KIMIMASA MAYAMA Vis mere Viktor Axelsen under Japan Open i september. Foto: KIMIMASA MAYAMA

Og det er i kølvandet på det, at Viktor Axelsen godt kunne se sig selv 'bryde fri'. Noget, der før er set i Sydkorea, hvor de bedste spillere har hyret trænere uden om landets badmintonforbund. Viktor Axelsen forklarer, at det selvfølgelig handler om økonomi. Jo flere penge der kommer til sporten, jo flere muligheder er der for dem, der ikke er en del af forbundet.

Viktor Axelsen understreger også, at han ikke er en del af de forhandlinger, der lige nu er mellem Badminton Danmark og spillerne.

»Det er meget tidligt at sige nu, om der kommer en løsning, eller om vi skal finde andre set-ups. Vi kan ikke leve med, at vi ikke ved, hvad vores fremtid bringer, så personligt er jeg nødt til at forberede mig på alle mulige scenarier,« siger Viktor Axelsen om tanken om at gå sin egen vej.

Han håber, at parterne kan nå til eniged.

Dog understreger han også, at det er nødvendigt med en aftale, som alle kan leve med. Skulle det ske, at han bryder med Badminton Danmark, er han også forberedt på, at det kan koste.

Det er forbundene der tilmelder spillere til turnering som VM, og derfor har forbundet også mulighed for at sørge for, en spiller ikke kan deltage.

Et brud med Badminton Danmark kan derfor betyde farvel til VM og OL for den 24-årige fynbo, som dog er villig til at se konsekvenserne i øjnene.

»I sidste ende er det min karriere og mine beslutninger, og så tager jeg den kritik, som kommer af det. Jeg gør det for at blive den bedste version af mig selv. Jeg gør det ikke for andres skyld,« siger Viktor Axelsen.