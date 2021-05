Hun havde egentlig altid kun været i forhold med andre atleter.

Camilla Martin forklarer det med, at som sportsfolk kender man hinandens situation, og der er forståelse for, at træning og turneringer kommer først.

Men noget ændrede sig, da hun for snart 20 år siden fandt sammen med sin mand, Lars Nygaard, som hun egentlig kendte i forvejen.

Det fortæller hun i magasinet 'Fit Living'.

Camilla Martin vandt sølv ved OL i Sydney. Foto: LARS MØLLER Vis mere Camilla Martin vandt sølv ved OL i Sydney. Foto: LARS MØLLER

»Jeg tror, at Lars var med til at trække mig i en anden retning end sporten. Det prikkede helt klart til mig og min egen lyst til at stoppe, at han ikke var i sportens verden, men havde et almindeligt job og nogle andre interesser,« fortæller Camilla Martin, der i dag er vært hos TV3 Sport.

Da hun mødte sin mand, var hun den helt store danske badmintonstjerne, der både havde vundet guld ved VM, EM og sølv ved OL.

Mødet med ham fik hende dog til at se anderledes på den sport, der havde fyldt alt i mange år - som det jo gør, når man er elitesportsudøver.

»Og så mødte jeg ham på det tidspunkt, hvor jeg allerede var træt både fysisk og mentalt. Han viste mig en anden virkelighed, som egentlig helt ubevidst begyndte at trække mig i en retning. En retning, hvor jeg tænkte, at nu skulle jeg videre med livet. Så man kan sige, at han åbnede mit blik for, at der var andet end sport i verden,« fortæller Camilla Martin, der blev gift med Lars Nygaard i 2005.

Camilla Martin og Lars Nygaard blev gift i maj 2005 i Vor Frue Kirke. Foto: Martin Sylvest Andersen Vis mere Camilla Martin og Lars Nygaard blev gift i maj 2005 i Vor Frue Kirke. Foto: Martin Sylvest Andersen

I 2011 meddelte parret dog, at de skulle skilles, men halvandet år efter fandt de sammen igen.

Camilla Martin har tidligere fortalt, hvordan den psykolog hun gik til havde stor indflydelse på, at parret, der sammen har sønnerne Lucas og Elias, fandt hinanden igen.

»Det var en børnepsykolog i fodformede sko. Knud. Det handlede egentlig om, hvordan vi skulle agere i forhold til børnene, og, typisk mig, så ryger snakken over på Lars, og så får han lige et hug. Knud sad der med foldede ben, og så sagde han stille og roligt: ”Bare fordi du synes eller føler noget, så mærker verden omkring dig ikke det samme”. Det ramte simpelthen hovedet på sømmet: Nej, jeg kan ikke forvente, at Lars, mine veninder, min mor føler det samme som mig,« fortalte Camilla Martin tilbage i juli 2017.