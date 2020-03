Danske sportsinteresserede er vilde med Viktor Axelsen.

Da den 26-årige danske badmintonspiller søndag eftermiddag triumferede i finalen ved All England-turneringen i Birmingham, var TV 2 Sport, hvor kampen blev vist, Danmarks mest sete kanal - endnu mere set end DR1, TV 2 og TV 2 News tilsammen.

Det gennemsnitlige seertal til finalekampen, hvor Viktor Axelsen efterfølgende brød hulkende sammen, var 322.000. Dermed blev den ugens mest sete sportstransmission og i øvrigt den mest sete sportstransmission på alle danske tv-kanaler siden EM i herrehåndbold i januar.

Midt i coronakrisen, hvor al fodboldspil i Europa på ubestemt tid er suspenderet, har tv-stationerne imidlertid mistet masser af seere. Dette illustreres blandt andet ved, at der mandag kun var 1.000 seere, da man på Eurosport 1 kunne se programmet Cycling Asia.

Hos Discovery Networks Denmark, der blandt andet distribuerer de to Eurosport-kanaler, har administerende direktør Christian Kemp denne kommentar til situationen:

»Vores fokus lige nu er at holde forretningen i gang, så vi kan levere god underholdning til danskerne. Der er konsekvenser for alle brancher, også for vores, og det forholder vi os til. Derudover har vi ingen yderligere kommentarer for nuværende.«

Hos Nent, der blandt andet distribuerer TV3-kanalerne, har man også bemærket, at disse ugers manglende transmissionsmuligheder af fodboldkampe fra blandt andet Superligaen, Bundesligaen samt Premier League har store konsekvenser.

»Man kan selvsagt mærke, at vi stort set ikke har livesport for tiden, men jo, vi har bestemt stadig seere tilbage, og vi lægger os i selen for at give et tv-tilbud, som er interessant,« siger Nents sportschef, Kim Mikkelsen, til B.T.

Han fortæller, at man trods alt ikke har valgt at være inaktive.

»Vi laver blandt andet tre daglige live-nyhedsmagasiner på TV3 Sport. Derudover graver vi i arkivet og har fundet en masse ikoniske sportsbegivenheder, kampe med videre fra arkivet. Vi prøver så godt vi kan at fylde ud med interessant indhold,« oplyser han.