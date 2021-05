Det er en glad Viktor Axelsen, der mandag aften er landet i Danmark.

For på trods af to positive coronaprøver, har den danske verdensstjerne alligevel fået lov til at rejse hjem til familien i et ambulancefly efter EM i Ukraine.

Det afslører den 27-årige dansker i et opslag på Facebook, som du kan se nederst i artiklen.

'Efter en lang række overvejelser og samtaler med min stab, har jeg besluttet mig for personligt at arrangere og betale for et privat ambulancefly, der vil transportere mig sikkert hjem til Danmark – naturligvis i henhold til alle gældende corona-restriktioner og forholdsregler,' står der i opslaget.

Han fortæller videre, at han vil lade sig teste hurtigst muligt efter hjemkomsten:

'Undervejs vil jeg blive overvåget af en lægestab, som sørger for, at jeg kommer sikkert hjem – uden at udsætte andre for smittefare. Jeg vil først blive 'lukket ud' af isolationskammeret, når jeg er fremme i København, hvorefter jeg stadig er under hensyn, til alle gældende regler bringes i isolation på et privat opholdssted – i et endnu ukendt antal dage – til det bliver vurderet, at jeg nu kan pågynde min træning og normale hverdag igen.'

Axelsen stod ellers til at skulle være i isolation i Kiev i hele 13 dage efter at være blevet testet positiv for coronavirus lørdag aften efter EM-semifinalen.

Noget, der gjorde, at badmintonstjernen måtte trække sig fra søndagens EM-finale, hvor landsmanden Anders Antonsen i stedet blev tildelt en skrivebordssejr og en guldmedalje.

Derfor var det da også en meget trist og frustreret dansker, der søndag morgen skrev et langt opslag på sin Facebook-profil:

'Jeg er megaskuffet og ked af det. Jeg ville selvfølgelig rigtigt gerne have spillet finalen, men jeg savner også min familie. Det slår lige så hårdt, at jeg ikke kan komme hjem i morgen efter finalen,' stod der blandt andet.

Danskeren forklarer ligeledes sit store mål om en OL-medalje som en del af beslutningen om at rejse hjem:

'Jeg har trænet meget længe og målrettet bygget min formkurve op med særligt fokus på at deltage i OL i Tokyo. Et OL er for vi atleter en helt særlig begivenhed, der kun finder sted hver fjerde år, hvorfor jeg nu med dette tiltag forsøger at gøre, hvad der overhovedet er muligt for at sikre min form og træningstilstand frem mod OL.'

Viktor Axelsen havde selskab af sin kendte mentaltræner B.S. Christiansen på hjemrejsen til Danmark, mens den danske stjerne var lukket inde i et isolationskammer med tilhørende iltapparat.

En ambulance fragtede Viktor Axelsen fra hotellet i Kiev til privatflyet. Derefter har en ambulance i Danmark kørt ham til hjemmet i København.