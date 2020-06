Tre måneder. Så langt tid er det siden, at badmintonstjernen Line Kjærsfeldt har set sin hollandske kæreste, Mark Caljouw. Og det gør hende alt andet end glad.

»Jeg har ikke set ham i lang tid efterhånden. Det er frustrerende. Og det er specielt svært, fordi folk fra andre lande gerne må rejse ind i Danmark.«

Derfor har Line Kjærsfeldt og kæresten måttet nøjes med at ses over telefonen de seneste mange dage.

»Vi bruger FaceTime en eller flere gange om dagen, men det er bare ikke det samme. Jeg savner nærvær og den fysiske kontakt, men vi prøver at få det bedste ud af situationen.«

Line Kjærsfeldt er nummer 34 på kvindernes verdensrangliste i badminton. Foto: ANDREW BOYERS

Line Kjærsfeldt er Danmarks næstbedste kvindelige badmintonspiller. Hun er placeret som nummer 34 på verdensranglisten - kun overgået af Mia Blichfeldt, der er nummer 18.

Badmintonspilleren luftede for første gang sine frustrationer mandag på Instagram, hvor hun kommenterede et opslag fra svømmeren Pernille Blume.

I opslaget skrev Pernille Blume, at hun ikke forstod Mette Frederiksens beslutning om, at kun nogle personer måtte rejse ind i Danmark. Hertil skrev Line Kjærsfeldt, at hun håber, tingene ændrer sig.

'Line Kjærsfeldt, vi krydser alt,' var svømmerens svar.

Line Kjærsfeldt synes, at uvisheden på nuværende tidspunkt er det værste.

»Vi går bare og venter, uden at vide hvornår vi kommer til at se hinanden igen. Det finder vi begge frustrerende. Uvisheden er faktisk hård. Vi går bare hver dag og venter på gode nyheder.«

Og at Line Kjærsfeldt ikke har taget turen til Holland, er der en helt bestemt årsag til.

»Hvis jeg tager ned til ham, så gælder karantænereglerne, og jeg kan ikke bruge 14 dage i en lejlighed eller på et værelse, fordi vi har startet træningen op igen.«

Kæresten Mark Caljouw. Foto: BAY ISMOYO

Holland er ellers et af de lande, der har fået lov til at rejse ind i mange EU-lande fra 15. juni, men til Line Kjærsfeldts store ærgrelse gælder det altså ikke Danmark.

Hun tilføjer, at hendes kæreste finder hele situationen meget speciel.

»Når han ser på tallene for coronasmittede, som vi har i Danmark, så finder han det meget ulogisk, at han ikke må krydse grænsen for at bruge tid med mig. Han mener ikke, at han på nogen måde udgør en trussel.«

Line Kjærsfeldt og Mark Caljouw har været sammen i et lidt mere end et år.

25-årige Mark Caljouw er ligesom sin danske kæreste blandt de 50 bedste badmintonspillere i verden. Han er placeret som nummer 36 på mændenes verdensrangliste.

Line Kjærsfeldts kæreste skulle have tilbragt de seneste måneder i Danmark, hvis coronakrisen ikke var kommet forbi verdenssamfundet.

»Han skulle have været heroppe for at træne til OL. Han skulle lige til at rejse, da statsministeren lukkede landet ned. Og derfor gør det bare ekstra ondt, at han ikke er her.«

Statsminister Mette Frederiksen hævede mandag forsamlingsforbuddet til 50 personer, men hvornår Mark Caljouw og mange andre europæere igen kan komme til Danmark, sagde hun intet om.