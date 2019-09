Den nu fyrede badminton-assistentlandstræner, Kim Nielsen, havde tilsyneladende en meget upassende facon over for de kvindelige landsholdsspillere.

Kilder afslører over for Politiken, at det var Kim Nielsens sjofle sprogbrug, der har kostet ham jobbet i Badminton Danmark.

»...har du fået pik i weekenden,« har Kim Nielsen blandt andet spurgt en af de kvindelige badmintonspillere om - fortæller en anonym kilde til Politiken.

»Jeg brækker armen på dig, hvis du laver det slag igen,« skulle han angiveligt også have sagt.

Kim Nielsen blev ansat i Badminton Danmark i 2016, og han har primært arbejdet med damesingle og damedouble.

Både TV2 og Politiken kan torsdag afsløre, at det er upassende og vulgær snak, der har kostet Kim Nielsen jobbet. Ingen af medierne har haft held til at få en kommentar fra sagens hovedperson.

Men sportshef i Badminton Danmark, Jens Meibom, udtaler følgende til Politiken:

»Jeg er rigtig ked af, at I har de informationer. Vi accepterer overhovedet ikke grænseoverskridende adfærd eller vulgær tale. Vi reagerer alvorligt på alle henvendelser omkring dårlig kommunikation og samarbejdsvanskeligheder som vi modtager.«