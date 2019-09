Ganske vist blev Kim Nielsen torsdag med øjeblikkelig virkning fyret fra sit job som assisterende landstræner på Badminton Danmark, men privatøkonomisk kommer han i første omgang ikke til at lide nød.

»Vi har indgået en fratrædelsesordning med ham. Den indebærer blandt andet, at han nogle måneder endnu får udbetalt løn,« siger Badminton Danmarks bestyrelsesformand, René Toft, til B.T.

Nyheden om Kim Nielsens afgang blev præsenteret i en pressemeddelelse uden nærmere forklaring. Senere har såvel TV 2 som Politiken fortalt, at den skyldes upassende adfærd overfor kvindelige spillere, som blandt andet er blevet konfronteret med spørgsmål som: 'Har du fået pik i weekenden?'

»Det er en personalesag, og jeg har fuld tillid til, at den er håndteret på den rigtige måde. Jeg kan sige så meget, at det er en ærgerlig sag, men sommetider havner man i situationer, hvor der kun er én løsning,« siger René Toft.

Mia Blichfeldt får gode råd under en kamp af Badminton Danmarks nu forhenværende assistentlandstræner Kim Nielsen. Foto: sportxpress Vis mere Mia Blichfeldt får gode råd under en kamp af Badminton Danmarks nu forhenværende assistentlandstræner Kim Nielsen. Foto: sportxpress

Kim Nielsen blev ansat på Badminton Danmarks elitecenter i september 2016 af forbundets nu forhenværende sportschef Finn Trærup-Hansen.

»Vi nåede at samarbejde et halvt år, inden jeg stoppede. I den periode var der ingen spillere, der overfor mig beklagede sig over hans træningsmetoder,« siger Finn Trærup-Hansen.

Kim Nielsen, som B.T. forgæves har forsøgt at få i tale, havde de foregående to år beskæftigelse som landstræner i Holland.

Sidstnævnte ansættelse blev foretaget af danskeren Claus Poulsen, der nu er direktør for DGI Huset i Aabybro, og som dengang var sportschef i det hollandske badmintonforbund.

Kim Nielsen (tv.) sidder her sammen med landstræner Kenneth Jonassen (th.). Vis mere Kim Nielsen (tv.) sidder her sammen med landstræner Kenneth Jonassen (th.).

»Jeg har besluttet mig for ikke at udtale mig i sagen overhovedet,« siger Claus Poulsen.

Samme kommentar er Badminton Danmarks sportschef, Jens Meibom, leveringsdygtig i.

»Jeg ønsker ikke at kommentere den konkrete sag,« siger Jens Meibom.

Kim Nielsens arbejdsopgaver vil i første omgang blive varetaget af det øvrige trænerteam.

Kim Nielsen, i midten, sammen med herredoublespillerne Mathias Boe og Carsten Mogensen ved en turnering i Schweiz sidste år. Foto: sportxpress Vis mere Kim Nielsen, i midten, sammen med herredoublespillerne Mathias Boe og Carsten Mogensen ved en turnering i Schweiz sidste år. Foto: sportxpress

»Cheflandstræner Kenneth Jonassen har lavet en plan for de næste par uger og har informeret de involverede spillere. Vi påbegynder nu arbejdet med at finde en permanent erstatning for Kim og forventer at kunne præsentere en ny træner i løbet af nogle måneder,« siger Jens Meibom.

På trods af den verserende sag føler man i Badminton Danmark, at der ikke er grund til at lave om på tingenes tilstand i dagligdagen på elitecentret.

»Vi skal altid reflektere over vores praksis og se, om der er ting vi kan gøre bedre. Men så sent som forrige onsdag blev der foretaget en trivselsundersøgelse blandt elitespillerne på det Nationale Elite Træningscenter i Brøndby. På spørgsmålet om generel trivsel endte gennemsnitsresultatet på næsten 4 ud af 5, svarende til 'høj grad af trivsel'. Det synes jeg er flot. Det betyder ikke, at vi har aldrig har udfordringer med samarbejdet, men jeg vil fastholde, at den generelle trivsel blandt spillerne på elitecenteret er god, hvilket vores trivselsundersøgelse også underbygger,« siger Jens Meibom.

Undersøgelsens resultat kan ikke anfægtes.

Natalia Koch Rohde, billedet, træner ikke længere på Badminton Danmarks elitecenter i Brøndby. Foto: JULIAN PEREZ Vis mere Natalia Koch Rohde, billedet, træner ikke længere på Badminton Danmarks elitecenter i Brøndby. Foto: JULIAN PEREZ

Men det er indiskutabelt, at de seneste måneder har været turbulente blandt Danmarks bedste badminton-damesingler:

Natalia Koch Rohde har til TV 2 udtalt, at årsagen til, at hun ikke længere træner på elitecentret, netop er, at forholdet til Kim Nielsen ikke er det bedste. Hertil kommer, at stortalentet Michelle Skødstrup under sin badmintonpause er taget til Zambia, mens Line Christophersen, der i fjor vandt sølv ved ungdoms-VM, kun kommer på elitecentret sporadisk, fordi hun foretrækker at træne på Peter Gade Academy i Gentofte.

I øvrigt nåede fyringssagen fredag eftermiddag op på ministerniveau.

Således meddelte kulturminister Joy Mogensen (S), at hun vil indkalde repræsentanter fra Danmarks Idrætsforbund og Team Danmark til et snarligt møde. Hun mener nemlig, at det er bekymrende, at der efter forårets svømmesag nu kommer endnu en sag om kulturen i dansk eliteidræt.