Det har vakt opsigt i danske badmintonkredse, at herredoublen Mathias Boe og Carsten Mogensen, der både har ligget nummer et på verdensranglisten og vundet OL-sølv, ikke længere skal spille sammen.

Til B.T. fortæller Carsten Mogensen, at det ikke er hans beslutning, og at han i øvrigt er irriteret over, at Mathias Boe i et interview på DR1 i søndags i Fodboldmagasinet udtalte, at han ikke er kommet sig 100 procent over den hjerneblødning, han pådrog sig under EM 2016 i Rusland.

Fremadrettet skal Carsten Mogensen spille sammen med Mads Pieler Kolding, og duoen debuterer ved Singapore Open i begyndelsen af april.

»Jeg ser frem til samarbejdet, og jeg er glad for at have fået en makker, som jeg de kommende måneder kan spille nogle turneringer med,« nåede Mads Pieler Kolding at sige inden den dårlige telefonforbindelse blev afbrudt.

Carsten Mogensen, til højre, og Mathias Boe har dannet par på badmintonbanen siden 2004. Nu er samarbejdet slut. Foto: GEORGIOS KEFALAS

B.T. ville også gerne have hans kommentar til kontroversen mellem hans nye makker og Mathias Boe, men Mads Pieler Kolding svarede efterfølgende på sms, at han ikke ønskede at udtale sig yderligere.

Badminton Danmarks sportschef Jens Meibom er heller ikke speciel meddelsom i sagen.

»Den artikel ønsker jeg ikke at kommentere,« siger Jens Meibom.

Ifølge Badminton Danmark var det Mathias Boe og Mads Conrad-Petersen, der fik idéen til det nye makkerskab.

Halvandet år efter han under EM 2016 i Rusland var blevet ramt af en hjerneblødning, vandt Carsten Mogensen (til højre) herredoublefinalen ved Korea Open. Foto: JUNG YEON-JE

»Både Boe og Conrad havde brug for ny inspiration. Vi forholdt os til muligheden, som vi fandt interessant, da vi vurderede, at der var sportsligt perspektiv i det. For det første kunne de bidrage til vores træningsmiljø på elitecentret i Brøndby og for det andet kan vi se Boe/Conrad som en mulighed i anden herredouble, når vi næste år har Thomas Cup-værtsskabet,« siger Jens Meibom.

Han tør ikke komme med et bud på, hvordan Mathias Boe/Mads Conrad-Petersen kommer til at klare sig internationalt.

»Det er svært at spå om, men vi håber naturligvis, at de kommer til at gøre det så godt som muligt,« siger Jens Meibom.

Det er besluttet i Badminton Danmark, at de to nyetablererede doublekonstellationer skal fungere til og med august måneds VM, der spilles i den schweiziske by Basel.

Carsten Mogensen, til venstre, og Mathias Boe vandt sølv ved OL 2012 i London. Foto: BAZUKI MUHAMMAD

»Herefter vil vi vurdere om samarbejderne skal fortsætte. Når man sætter spillere sammen, er der jo ingen garanti for, at det kommer til at gå godt,« siger Jens Meibom.

Han kalder den opståede situation for atypisk.

»Normalt danner vi ikke nye doublekonstellationer midt i sæsonen, men vi kommer til at gøre som vi plejer. Det vil sige, at vi efter VM vurderer, om der skal laves justeringer i herre-, dame- og mixeddoublerne. Den plan ændrer sig ikke i forhold til det, vi har sat i værk,« siger Jens Meibom.

Én af de ting Carsten Mogensen har været utilfreds med i Mathias Boes forklaring om bruddet er, at der er blevet sat spørgsmålstegn ved hans helbredstilstand.

Carsten Mogensen og Mathias Boe på badmintonbanen ved sidste uges All England-turnering. Foto: ANDREW BOYERS

Til B.T. har Carsten Mogensen udtalt, at han er erklæret 100 procent rask, men at han indimellem har været ramt af svimmelhed.

»Der har været perioder, hvor det har været godt, men der har også været perioder, hvor han har været udfordret. Grunden til at vi i Badminton Danmark i vinter stoppede samarbejdet med Carsten Mogensen og Mathias Boe var, at sidstnævnte flyttede til Dubai. Ved den lejlighed sagde vi til Mathias, at vi ikke kan tilbyde samarbejde med en spiller, der ikke kan deltage i vores træningsmiljø. Hvad der var sket med deres makkerskab, hvis Mathias havde valgt at blive i Danmark, kan jeg ikke udtale mig om. Men rent faktuelt var resultaterne i deres sidste halvår i 2018-sæsonen ikke så godt som tidligere,« siger Jens Meibom.