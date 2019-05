Fire måneder efter hun fødte velskabte Molly, er sølvvinderen fra OL 2016, Kamilla Rytter Juhl, tilbage på badmintonbanen.

»Det er da lidt specielt at skulle lære sin krop at kende igen efter graviditeten, og det er fint at spille igen. Men jeg er ikke helt klar til kamp endnu. Det bliver jeg først efter sommerferien,« siger Kamilla Rytter Juhl.

Siden fødslen 5. januar på Hvidovre Hospital har hendes krop ændret sig markant.

»Under graviditeten havde jeg taget 16-17 kilo på. Nu mangler jeg 'kun' at tabe mig tre-fire kilo mere før jeg er tilbage i samme kampvægt, som da jeg sidste år vandt All England (i damedouble med Christinna Pedersen, red.). Så vægttabet er gået forholdsvis hurtigt,« siger Kamilla Rytter Juhl med et smil.

Det ligger dog ikke i kortene, at Kamilla Rytter Juhl genoptager sin internationale karriere.

»Det er endegyldigt, at Christinna og jeg ikke kommer tilbage på Super Series-niveau. Men hvis der dukker et interessant og sjovt tilbud op, kan det da godt være man får Christinna og mig at se sammen ved turneringer på lidt lavere niveau et eller andet sted i den store verden,« siger Kamilla Rytter Juhl, der tidligere mellem jul og nytår har deltaget i den indiske holdturnering.

»Nu må vi se. Her og nu glæder Christinna og jeg os til at vende tilbage til elitebadminton i den danske liga,« siger Kamilla Rytter Juhl og tilføjer:

»I første omgang har vi lavet en et-årig aftale med Vendsyssel Elite Badminton. Vi kigger ikke så langt fremad, men vi håber da, at vi kan blive en fast del af det deroppe, så vi ikke skal rykke tilbage til en klub på Sjælland,« siger Kamilla Rytter Juhl.

Hun mener, at muligheden for at Vendsyssel EB kan få ambitionen om at spille med om DM-guldmedaljerne indfriet, ser fornuftig ud.

»Det tegner til at blive et godt hold. Men før jeg kan udtale mig nærmere, vil jeg gerne lige se, hvordan de andre klubber opruster henover sommeren,« siger Kamilla Rytter Juhl.

Sammen med sin samlever og doublemakker, Christinna Pedersen, har hun solgt lejligheden i København, hvorefter parret nu bor i en splinterny lejlighed i Aalborg.

»Herfra er der kun nogle få hundrede meter til Nordkraft, hvor vi har mulighed for at træne de dage, hvor vi ikke er sammen med holdkammerater i VEB. Med sådan en lille 'trold' herhjemme, skal det være nemt,« siger Kamilla Rytter Juhl.

I øvrigt fastslår hun, at der umiddelbart ikke er familieforøgelse på vej.

»Nu skal vi lige have en god sæson i Vendsyssel, så må Christinna og jeg lige revurdere, om vi skal have familieforøgelse herefter,« siger Kamilla Rytter Juhl.

Badminton-duoen kan se tilbage på en stor international karriere:

Foruden førstepladsen ved All England i 2018 nåede de blandt andet også at vinde sølv ved OL 2016 i Rio de Janeiro.