Når Viktor Axelsen søndag spiller finale i Indonesia Open, kan den danske verdensmester skrive sig ind i historiebøgerne.

For det er blot sket én gang før, at det er blevet en ikke-asiatisk herresinglespiller, der har kunnet kalde sig vinderen af den store turnering. Sidst det skete var i 2014, hvor det var danske Jan Ø. Jørgensen, der strøg helt til tops, og i år kan den danske verdensetter altså gøre ham kunsten efter.

Det har dog ikke været let for Viktor Axelsen at forberede sig til den store turnering, for danskeren har været meget hårdt ramt inden turneringen.

»Jeg har virkelig ikke kunnet træne særlig meget på grund af noget sygdom og problemer med vejrtrækning. Det er der heldigvis kommet styr på herude, og nu har jeg spillet mig i bedre og bedre form i løbet af de sidste par uger. Så er det bare super rart at få en masse kampe i benene og få lov at spille en finale på den største scene. Det glæder jeg mig til,« siger Viktor Axelsen til TV 2 Sport om turneringen, som han egentlig ikke har de bedste minder fra.

Viktor Axelsen kunne efter semifinalen knytte næverne i jubel. Foto: MAST IRHAM Vis mere Viktor Axelsen kunne efter semifinalen knytte næverne i jubel. Foto: MAST IRHAM

For faktisk er danskeren aldrig kommet længere end til anden runde, og han ser meget frem til søndagens store finale.

»Det bliver megafedt. Det er de her oplevelser, der gør alt den hårde træning det hele værd. Jeg vil også gå ind og prøve at nyde det, for man ved ikke, hvor mange af de her oplevelser man kommer til at få. Forhåbentlig får jeg flere i karrieren, men det er bestemt ikke noget, jeg bare kan regne med. Så dagen i dag bruger jeg på at være rigtig glad for, jeg står i finalen, og så går jeg ind i morgen og gør alt, hvad jeg overhovedet kan,« siger Viktor Axelsen til TV 2 SPORT.

I søndagens finale står Viktor Axelsen overfor japanske Kento Momota i kampen om titlen ved Indonesia Open.