'Jeg var i dag i stand til at forlade hospitalet efter den sidste undersøgelse.'

Ordene er delt af Kento Momota på Instagram fredag, og det er første gang, den japanske badmintonstjerne udtaler sig efter den frygtelige ulykke den 13. januar.

Efter sin sejr i finalen ved Malaysia Masters over danske Viktor Axelsen, kom Momota til skade i en voldsom bilulykke.

De fire passagerer var vej til den internationale lufthavn i Malaysias hovedstad, Kuala Lumpur, da deres køretøj ramte op i en forankørende lastbil.

Kento Momota fotograferet den 15. januar, da han ankom til Japan efter ulykken. Foto: STR Vis mere Kento Momota fotograferet den 15. januar, da han ankom til Japan efter ulykken. Foto: STR

Føreren af bilen, en 24-årig mand fra Malaysia, mistede livet.

'Hvil i fred, chauffør,' skriver Kento Momota, der forventes ude i to måneder efter ulykken, og som fik flere sår i ansigtet og brækkede næsen og næsebenet i forbindelse med ulykken.

'Tusind tak for al jeres støtte. Det bliver det vigtigste, når jeg skal komme mig. Jeg vil gøre mit bedste for at vende tilbage på toppen igen. Tak for den fortsatte støtte,' skriver Kento Momota i opslaget, som kan ses i bunden af artiklen.

Efter ulykken væltede det ind med ord fra flere danske stjerner. Herunder Viktor Axelsen, som sendte nogle ord til både Kento Momota men også de andre involverede.

Kento Momota efter sejren over Viktor Axelsen ved Malaysia Masters. Foto: AHMAD YUSNI Vis mere Kento Momota efter sejren over Viktor Axelsen ved Malaysia Masters. Foto: AHMAD YUSNI

'Jeg er ked af at høre om bilulykken, som skete i Kuala Lumpur her til morgen. Kondolencer til chaufførens familie og hans nære. Jeg håber på snarlig bedring for Kento Momota, Foster William Thomas, Hirayama Yu og Morimoto Arkifuki.' skrev Viktor Axelsen på Instagram.

Også Anders Antonsen udtalte sig efter den frygtelige ulykke.

»I starten skulle den synke ind, men jo mere jeg har tænkt over det, jo mere har den egentlig ramt mig. Det er voldsomt, og jeg tænker på, hvor galt det kunne være gået. Nu gik det helt galt for chaufføren, og det er jo sindssygt, og havde Momota siddet på forsædet, var det måske også sket for ham – så det er rigtig, rigtig voldsomt,« sagde han til B.T.

Momota havde et fantastisk 2019, da han satte rekord med 11 turneringssejre. Deriblandt VM, All England og det asiatiske mesterskab. Og Momota har indledt 2020 på samme suveræne vis. Søndagens finale i Malaysia Master, 2020-sæsonens første store turnering, vandt han 24-22, 21-11 over Viktor Axelsen.