Det succesfulde badmintonpar Christinna Pedersen og Kamilla Rytter Juhl, som i en årrække har dannet par uden for banen, kroner et flot år 2018 med at indlede 2019 med en gigantisk optur.

Kamilla Rytter Juhl har født parrets første barn, en datter.

»Sig hej til Molly, født 05.01.2019,« skriver Kamilla Rytter Juhl på Instagram, hvor man kan se hende stå sammen med Christinna Pedersen og babyen.

Det badmintonspillende kærestepar havde et stort 2018, hvor de vandt såvel Malaysia Masters som All England. Derefter lagde Kamilla Rytter Juhl ketcheren på hylden, fordi hun var blevet gravid.

Vis dette opslag på Instagram Say hi to Molly Born 05.01.2019 Et opslag delt af K. Rytter Juhl & C. Pedersen (@rytterjuhlpedersen) den 6. Jan, 2019 kl. 7.18 PST

»Det har været et fuldstændig vildt år. Vi er bare så glade,« sagde Christinna Pedersen i et stort interview med B.T Sport kort før jul.

Parret fortalte i interviewet, at de så småt begyndte at tænke på familieforøgelse efter de i sensommeren 2016 havde vundet sølv ved OL i Rio de Janeiro.

Badminton-duoens begivenhedsrige år 16. oktober 2017: udgiver bogen ”Det unikke makkerskab”, der skildrer kæresteparrets forhold på og udenfor banen

udgiver bogen ”Det unikke makkerskab”, der skildrer kæresteparrets forhold på og udenfor banen 21. januar 2018: vinder finalen ved Malaysia Masters i Bukit Jalil over kineserne Chen Qingchen/Jia Yifan 22-20, 21-18

vinder finalen ved Malaysia Masters i Bukit Jalil over kineserne Chen Qingchen/Jia Yifan 22-20, 21-18 18. marts 2018: vinder finalen ved All England-turneringen i Birmingham over japanerne Yuki Fukushima/Sayaka Hirota 21-19, 21-18

vinder finalen ved All England-turneringen i Birmingham over japanerne Yuki Fukushima/Sayaka Hirota 21-19, 21-18 11. juli 2018: fortæller via en pressemeddelelse fra Badminton Danmark, at Kamilla Rytter Juhl er blevet gravid

Det var dog først i løbet af 2017, mens de skrev på bogen om deres badmintonkarriere, 'Det unikke makkerskab', at der blev sat turbo på processen med at få børn.

»Efter OL gik det jo så godt for os på banen, at vi syntes det var svært at slippe. Vi blev derfor enige om, at strække det lidt i halen. Men drømmen om at blive forældre var stor. Derfor begyndte vi i 2017 at undersøge mulighederne for, hvordan den kunne realiseres,« sagde Kamilla Rytter Juhl til B.T. Sport.

Foto: Henning Bagger Vis mere Foto: Henning Bagger

Christinna Pedersen og Kamilla Rytter Juhl efter All England-triumfen sidste år Foto: PAUL ELLIS Vis mere Christinna Pedersen og Kamilla Rytter Juhl efter All England-triumfen sidste år Foto: PAUL ELLIS

Mens Kamilla Rytter Juhl har sat sin badmintonkarriere på standby - men dog ikke udelukker et comeback - så er det bestemt, at Christinna Pedersen skal fortsætte karrieren. I forbindelse med fødslen skal hun dog holde turneringsfri hele januar.

Hendes første turnering herefter bliver det individuelle DM. All England-turnering i marts ventes, at blive den første deres datter kommer til at opleve i udlandet.

Blå bog Christinna Pedersen Født: 12. maj 1986 i Aalborg

Uddannelse: folkeskolelærer

Klub: Skovshoved

Landsholdsdebut: 2008 Kamilla Rytter Juhl Født: 23. november 1983 i Skagen

Uddannelse: bachelor i sportmanagement

Klub: Skovshoved

Landsholdsdebut: 2004 Duoens bedste resultater i damedouble: VM-sølv 2015

OL-sølv 2016

EM-guld: 4 gange (i 2012, 2014, 2016, 2017)

Super Series-turneringssejre: 5 (heriblandt All England i 2018)

»Det synes vi giver rigtig fin mening, da Kamilla og jeg jo er forsvarende mestre,« siger Christinna Pedersen, der ikke lægger skjul på, at hun selv har en stor drøm om at blive gravid.

»Vi har helt klart et ønske om at få flere børn. Så når jeg engang er færdig med at spille badminton på topplan, vil jeg også gerne gravid. Endnu er vi ikke gift, men man ved jo aldrig om der er en af os, der på et tidspunkt falder ned på knæ. Økonomisk har vi allerede sikret hinanden ved at have skrevet et fælles testamente,« siger Christinna Pedersen.