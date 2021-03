Badmintonspilleren Anders Antonsen er klar til semifinalerne ved All England.

Den 23-årige dansker slog i kvartfinalen Kanta Tsuneyama fra Japan med 21-16, 9-21, 21-11 og brager ind i den forsvarende mester, landsmanden Viktor Axelsen.

Antonsen og Tsuneyama fulgtes pænt ad i første sæt frem til 15-15, hvor danskeren trak fra og bragte sig foran med 1-0 i sæt.

Han formåede dog ikke at holde fast mod japaneren, der var bedst i andet sæt, som var uden samme intensitet.

Denmark's Anders Antonsen returns to Japan's Kanta Tsuneyama during a men's singles quarter-final match on day three of the All England Open Badminton Championship, at the Utilita Arena in Birmingham, central England, on March 19, 2021. (Photo by Adrian DENNIS / AFP) Foto: ADRIAN DENNIS Vis mere Denmark's Anders Antonsen returns to Japan's Kanta Tsuneyama during a men's singles quarter-final match on day three of the All England Open Badminton Championship, at the Utilita Arena in Birmingham, central England, on March 19, 2021. (Photo by Adrian DENNIS / AFP) Foto: ADRIAN DENNIS

Anders Antonsen kom bagud 7-14, og herefter så det ud til, at danskeren valgte at spare på kræfterne i resten af sættet.

I tredje sæt fulgte japaneren godt med og reducerede til 7-8, men derefter overtog Anders Antonsen styringen på kampen.

Den danske verdenstreer vandt det ene point efter det andet, og til sidst var der slet ikke spænding om udfaldet.

Spænding var der heller ikke meget af, da Viktor Axelsen senere fredag vandt sin kvartfinale med 21-4, 21-15 over Sitthikom Thammasin fra Thailand.

Denmark's Viktor Axelsen plays against Thailand's Sitthikom Thammasin during their men's singles quarter-final match on day three of the All England Open Badminton Championship, at the Utilita Arena in Birmingham, central England, on March 19, 2021. (Photo by Adrian DENNIS / AFP) Foto: ADRIAN DENNIS Vis mere Denmark's Viktor Axelsen plays against Thailand's Sitthikom Thammasin during their men's singles quarter-final match on day three of the All England Open Badminton Championship, at the Utilita Arena in Birmingham, central England, on March 19, 2021. (Photo by Adrian DENNIS / AFP) Foto: ADRIAN DENNIS

På bare 12 minutter var første sæt overstået, og Axelsen var konstant i kontrol og dominerede stort set alle dueller.

I andet sæt kom thailænderen bedre med i kampen og fulgte med frem til stillingen 6-6, hvorefter Axelsen trak en smule fra.

Det lykkedes dog for Thammasin at bevare en smule kontakt, da han reducerede til 15-17 mod den danske verdenstoer.

Men så snuppede Axelsen de sidste fire point i kampen og gjorde dermed klar til et imødeset danskeropgør om en plads i turneringens semifinaler.

Denmark's Anders Antonsen returns to Japan's Kanta Tsuneyama on his way to victory during a men's singles quarter-final match on day three of the All England Open Badminton Championship, at the Utilita Arena in Birmingham, central England, on March 19, 2021. (Photo by Adrian DENNIS / AFP) Foto: ADRIAN DENNIS Vis mere Denmark's Anders Antonsen returns to Japan's Kanta Tsuneyama on his way to victory during a men's singles quarter-final match on day three of the All England Open Badminton Championship, at the Utilita Arena in Birmingham, central England, on March 19, 2021. (Photo by Adrian DENNIS / AFP) Foto: ADRIAN DENNIS

I kvindernes singlerække tabte Mia Blichfeldt kvartfinalen til thailandske Ratchanok Intanon.

Mia Blichfeldt var godt med i store dele af kampen, og især i de to første sæt havde hun fat i thailænderen. I tredje sæt løb Blichfeldt tør for kræfter og idéer og tabte klart.

Det endte med et nederlag i tre sæt med cifrene 21-18, 17-21, 10-21.

/ritzau/