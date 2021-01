Viktor Axelsen kan som den første dansker nogensinde kalde sig vinder af Thailand Open i herresingle.

Det sker efter en dominerende dansk finalepræstation mod Ng Ka Long Angus fra Hongkong, der søndag blev besejret 21-14, 21-14.

For selvom Ng Ka Long, der ligger nummer otte i verden, var godt med i opgøret, så havde Axelsen et ekstra gear, da tingene skulle afgøres.

Derfor var det også danskeren, der til sidst kunne tage sig til hovedet og bryde ud i jubel i den første turnering for Axelsen efter en ti måneder lang turneringspause.

This handout from the Badminton Association of Thailand taken and released on January 16, 2021 shows Denmark's Viktor Axelsen reacting against Indonesia's Anthony Sinisuka Ginting during their men's singles semi-finla match at the Thailand Open badminton tournament in Bangkok. (Photo by Handout / various sources / AFP) / - - - - -EDITORS NOTE - - - RESTRICTED TO EDITORIAL USE - CREDIT "AFP PHOTO / BADMINTON ASSOCIATION OF THAILAND " - NO MARKETING - NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS Foto: HANDOUT Vis mere This handout from the Badminton Association of Thailand taken and released on January 16, 2021 shows Denmark's Viktor Axelsen reacting against Indonesia's Anthony Sinisuka Ginting during their men's singles semi-finla match at the Thailand Open badminton tournament in Bangkok. (Photo by Handout / various sources / AFP) / - - - - -EDITORS NOTE - - - RESTRICTED TO EDITORIAL USE - CREDIT "AFP PHOTO / BADMINTON ASSOCIATION OF THAILAND " - NO MARKETING - NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS Foto: HANDOUT

Med titlen følger desuden en præmiecheck på 70.000 dollar – svarende til 431.000 danske kroner.

Thailand Open er en såkaldt Super 1000-turnering, der er det højeste niveau på Det Internationale Badmintonforbunds World Tour. Turneringen rangerer derfor på niveau med All England, China Open og Indonesia Open.

Det skal dog med, at tuvar uden spillere fra Kina og Japan, der havde meldt afbud grundet coronaudfordringerne i de respektive lande.

Viktor Axelsen vandt for nylig den prestigefyldte pris B.T. Guld for sin sejr i All England tilbage i marts sidste år, og det er dermed den anden Super 1000-turnering i træk, hvor den 27-årige står øverst på podiet.

Sejren i Thailand var danskerens tiende på World Touren.

Udover det har han blandt andet også vundet VM, EM og Thomas Cup, ligesom han sikrede sig en bronzemedalje ved OL i 2016.

Allerede i næste uge venter endnu en udgave af Thailand Open, inden der ugen efter igen spilles sæsonfinalen for 2020 i samme hal i Bangkok.

Det er det internationale badmintonforbunds bedste løsning på at afvikle turneringer lige nu, mens spillerne samtidig bliver i den samme boble.