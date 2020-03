Viktor Axelsen har vundet All England efter en suveræn sejr i finalen

Danskeren var en klasse bedre end førsteseedede Chou Tien Chen fra Taiwan og sejrede sikkert 21-13, 21-14.

Dermed bliver Viktor Axelsen den første danske herresingle til at vinde den prestigefyldte badmintonturnering i 21 år.

Vi skal nemlig tilbage til 1999 for at finde den sidste rødhvide triumf i All England. Her var det Peter Gade, som stod øverst på sejrsskamlen.

Viktor Axelsen var seedet som nummer to i turneringen i Birmingham, hvor der gennem hele ugen har været tilskuere i tusindvis, selvom de fleste andre ikke-aflyste sportsbegivenheder i Europa er blevet spillet for lukkede døre.

Derfor var der også masser af stemning på lægterne til finalen, som varede i 45 minutter, før Axelsen afgjorde kampen på den første matchbold.

Med sejren fik Viktor Axelsen revanche for sidste års finalenederlag i turneringen. Dengang var det verdensetteren Kento Momota der stod i vejen for danskeren.

Momota har dog ikke været med i årets turnering, da han kom til skade i forbindelse med et biluheld i januar.

Badminton - All England Open Badminton Championships - Arena Birmingham, Birmingham, Britain - March 15, 2020 Denmark's Viktor Axelsen in action during the men's singles final match against Taiwan's Chou Tien-chen Action Images via Reuters/Andrew Boyers Foto: ANDREW BOYERS Vis mere Badminton - All England Open Badminton Championships - Arena Birmingham, Birmingham, Britain - March 15, 2020 Denmark's Viktor Axelsen in action during the men's singles final match against Taiwan's Chou Tien-chen Action Images via Reuters/Andrew Boyers Foto: ANDREW BOYERS

Sejren i All England er en af de mest glorværdige i Viktor Axelsens karriere, der tæller en lang række store titler – blandt andet VM-guld i 2017.

Det var da også til at få øje på, da Axelsens triumf var en realitet; han faldt på knæ, brød ud i et jubelbrøl og tog trøjen over hovedet i ren begejstring.

Da danskeren kom på benene igen, var han tydeligvis meget rørt, og tårerne i øjnene afslørede, at sejren betyder noget helt specielt for ham.

Danske sejre ved All England Her er de danske vindere af den prestigefyldte badmintonturnering All England: Herresingle: * Viktor Axelsen i 2020. * Peter Gade i 1999. * Poul-Erik Høyer i 1995 og 1996. * Ib Frederiksen i 1988. * Morten Frost i 1982, 1984, 1986 og 1987. * Flemming Delfs i 1977. * Svend Pri i 1975. * Erland Kops i 1958, 1960, 1961, 1962, 1963, 1965 og 1967. * Knud Aage Nielsen i 1964. * Jørn Skaarup i 1948. * Tage Madsen i 1939. Damesingle: * Tine Baun i 2008, 2010 og 2013. * Camilla Martin i 2002. * Kirsten Larsen i 1987. * Lene Køppen i 1979 og 1980. * Marie Issing i 1947 og 1953. * Tonny Kristine Ahm i 1950 og 1952. * Aase Schiøtt Jacobsen i 1949 og 1951. * Kirsten Thorndahl i 1948. Herredouble: * Mathias Boe og Carsten Mogensen i 2011 og 2015. * Lars Paaske og Jonas Rasmussen i 2010. * Jens Eriksen og Martin Lundgaard i 2004 og 2006. * Jon Holst-Christensen og Thomas Lund i 1993. * Tom Bacher og Poul Petersen i 1970. * Henning Borch og Erland Kops i 1967, 1968 og 1969. * Jørgen Hammergaard Hansen og Finn Kobberø i 1955, 1956, 1961, 1962, 1963 og 1964. * Poul Erik Nielsen og Finn Kobberø i 1960. * Poul Eriksen Nielsen og Erland Kops i 1958. * Preben Dabelsteen og Jørn Skaarup i 1950. * Preben Dabelsteen og Børge Frederiksen i 1948. * Poul Holm og Tage Madsen i 1947. Damedouble: * Christinna Pedersen og Kamilla Rytter Juhl i 2018. * Ulla Strand (Danmark) og Imre Rietveld (Holland) i 1967. * Karin Jørgensen og Ulla Rasmussen i 1964 og 1965. * Anni Hammergaard Hansen og Kirsten Thorndahl i 1957. * Tonny Kristine Ahm og Aase Schiøtt Jacobsen i 1952. * Tonny Kristine Ahm og Kirsten Thorndahl i 1947, 1948, 1950 og 1951. * Tonny Kristine Ahm og Ruth Dalsgaard i 1939. Mixed double: * Thomas Lund og Marlene Thomsen i 1995. * Jon Holst-Christensen og Grete Mogensen i 1993. * Thomas Lund og Pernille Dupont i 1992. * Svend Pri og Ulla Strand i 1967, 1971 og 1972. * Per Walsøe og Pernille Mølgaard Hansen i 1970. * Finn Kobberø og Ulla Strand i 1962, 1963, 1965 og 1966. * Finn Kobberø og Kirsten Thorndahl i 1955, 1957, 1960 og 1961. * Poul Erik Nielsen og Inge Birgit Hansen i 1959. * Poul Holm og Tonny Kristine Ahm i 1947, 1950, 1951 og 1952. * Jørn Skaarup og Kirsten Thorndahl i 1948. /ritzau/

