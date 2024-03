Anders Antonsen - der ellers har været i en forrygende form - jagtede et stort resultat ved All England, men nu er han ude af turneringen efter et skuffende nederlag.

Anders Antonsen så ud til at have krammet på indiske Lakshya Sen i tredje sæt og være på vej i kvartfinalen ved All England. Men så faldt det hele fra hinanden.

Dårlige beslutninger og et par frustrerende dommerkendelser på nettet slog Antonsens spil i stykker. Han endte med at tabe 22-24, 21-11, 14-21 efter 120 minutters intens dyst. Danskeren var foran 7-1 og 12-6 i tredje sæt.

Kampen blev spillet i et opskruet tempo, hvor begge spillere gav masser af prøver på deres kvaliteter undervejs.

Anders Antonsen havde kurs mod avancement, men faldt sammen i tredje sæt ved All England. (Arkivfoto). Foto: Adek Berry/Ritzau Scanpix

Antonsen lå længe et point eller to efter inderen i første sæt, men ved 14-17 vandt danskeren en lang duel, som sugede mange kræfter hos især Sen.

Inderen virkede fysisk lidt i tovene på de næste bolde, men han fik samlet sig til en intens afslutning. Antonsen overlevede fire sætbolde, men tabte alligevel sættet 22-24.

Det virkede dog til, at energitanken hos modstanderen havde mindre tilbage. Og det havde Antonsen i sinde at teste fra andet sæts start.

Han trykkede tempoet helt op, og endnu en meget lang duel tidligt i sættet var igen i dansk favør. Antonsen blev træt, men det gjorde mere ondt på Sen og lagde grunden til, at Antonsen senere i sættet kunne trække fra.

Fra 10-7 trak danskeren fra. Han udnyttede også, at han var kommet over på modvindssiden og havde stor succes med overspilningerne af inderen, som måtte løbe meget.

Det fysiske overskud var tippet markant i dansk favør, og Lakshya Sen virkede knækket, da Antonsen kom foran 7-1. Men så fandt inderen ny luft nede 6-12.

Pludselig var Sen tilbage på 13-13, og Antonsen spillede for kort og for fladt. Det gav inderen mulighed for at komme for let i offensiven.

Samtidig blev der to gange med kort mellemrum dømt fejl på Antonsen på nettet, og det frustrerede danskeren, som ikke kunne finde tilbage i rytmen.

Fra føring på 12-6 tabte Antonsen 15 af de næste 17 point.

Anders Antonsen har ellers været brandvarm i denne her sæson, hvor han blandt andet har vundet Malaysia Open og Indonesia Masters.