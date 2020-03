Bliver det uofficielle hold-VM i badminton, Thomas Cup- og Uber Cup-turneringerne for henholdsvis mandlige og kvindelige landshold, i slutningen af maj i Aarhus gennemført?

Svaret blæser i øjeblikket i vinden, fordi verdenssamfundet befinder sig i dyb coronakrise.

»Vores samlede budget for turneringen ligger lige omkring de 20 mio. kroner,« siger Badminton Danmarks direktør, Bo Jensen, der afviser, at forbundets eksistens er truet, hvis det ender med aflysning.

»Vi har sikret os, at det ikke kommer til at ske, hvis turneringen ikke bliver gennemført,« siger Bo Jensen.

Bo Jensen, direktør i Badminton Danmark. Foto: Claus Fisker

Han kan dog ikke forestille sig, at det ender med aflysning.

»Inden vi kommer med en præcis udmelding, har vi en række ting, vi skal have diskuteret og endevendt, før vi i løbet af en dag eller to træffer den endelige beslutning. Men det ligger 100 procent fast, at det er vores intention, at arrangementet gennemføres,« siger Bo Jensen.

Ifølge B.T.s kilder overvejes det, at Thomas Cup- og Uber Cup-turneringerne flyttes til et senere tidspunkt på året.

»Det kan jeg hverken be- eller afkræfte,« siger Bo Jensen.

Hans-Kristian Vittinghus jubler sammen med Viktor Axelsen efter den danske Thomas Cup-finalesejr over Indonesien i 2016. Foto: JOHANNES EISELE

Det er første gang, Danmark er vært ved den traditionsrige og prestigefyldte turnering.

Kun én gang tidligere har det mandlige landshold triumferet.

Det skete i 2016, hvor Indonesien i finalen blev besejret 3-2.

På holdet i den kamp spillede Viktor Axelsen, Jan Ø. Jørgensen og Hans Kristian Vittinghus singlerne, mens Kim Astrup/Anders Skaarup og Mads Pieler Kolding/Mads Conrad-Petersen dannede doublerne.