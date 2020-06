Kroppen kan ikke længere det, som hovedet gerne vil.

Derfor har Jan Ø. Jørgensen ikke kunnet se anden udvej end at stoppe på landsholdet - og indstille karrieren i efteråret.

Det meddelte badmintonstjernen tidligere i denne uge, og over for B.T. forklarer han nu, at intense hoftesmerter ganske enkelt har hæmmet ham så voldsomt, at det til sidst begyndte at påvirke motivationen.

»Der har været dage - særligt her på det sidste - hvor jeg ikke har kunnet gå særligt langt, fordi jeg har haft ondt, så har det voldt mig problemer også uden for banen. Og det sidste års tid er det bare blevet en større og større kamp,« siger 32-årige Jørgensen og tilføjer:

»Den der følelse, man skal have hver dag, når man står op, hvor man er villig til at give alt, den var stille og rolig ved at forsvinde. Så det er den rigtige beslutning.«

Jan Ø. Jørgensen har døjet med hofteproblemer siden 2017, og han forklarer, at tankerne om et karrierestop allerede begyndte dengang.

Han har dog stædigt holdt fast i at forsøge at kæmpe sig tilbage til verdenstoppen, men nu er han altså endt med at kapitulere efter en hård tid.

»Det har været ekstremt frustrerende at blive mere og mere vidende og reflekterende omkring, hvad man egentlig skal, og have alle mulige ideer omkring, hvordan herresingle skal spilles, og føle, man faktisk er ret godt stillet i forhold til den opgave - men så ikke kun udføre det,« siger han og fortsætter:

»Derudover har vi haft et af verdens bedste træningsmiljøer. Og en af de allerbedste trænere i herresingle (Kenneth Jonassen, red.). Så alle tingene er der. Men det har været svært ikke at kunne udføre det, jeg gerne ville.«

»Og prikken over i’et har så været, at jeg har kunnet mærke, at det begyndte at slippe oveni hovedet og begyndte at blive hårdere at komme til træning og ikke kunne udføre den rolle, som man gerne ville have,« siger Jan Ø. Jørgensen, som satser på at slutte af på den store scene til Denmark Open i oktober.

Og når karrieren er slut, er han nødt til at lægge sig på operationsbordet for at komme af med smerterne.

»Jeg har problemer med en ledlæbe, som er slidt ned, og det betyder, at knoglerne bare står og kører på hinanden i stedet for over en slags gummibelægning. Det niver og gør rigtig nas, og jeg bliver stiv i hoften. Så jeg er nødt til at have en operation på et tidspunkt. Men nu håber jeg i første omgang, at det hjælper lidt, at der kommer ro på kroppen,« siger Jan Ø. Jørgensen.