Jan Ø. Jørgensen spiller sin sidste turnering, når Denmark Open fra onsdag skydes i gang.

Turneringen på hjemmebane markerer punktummet på en lang og flot karriere.

En karriere, der over et årti har indbragt store titler som Indonesia Open og China Open. Denmark Open vandt han i 2010.

Men trods de mange sejre har den 32-årige dansker ikke særligt store forventninger til sin sidste turnering. Topniveauet ligger nemlig et stykke tilbage i tiden, og derfor handler det mere om at nyde de sidste momenter på banen end at nå sejrsskamlen en sidste gang:

»Jeg har ikke de store forventninger selv. Min træningsmængde er nedsat betydeligt, så jeg tager det meget stille og roligt. Det er jo fuldstændig absurd at stå og sige, men altså, jeg er jo færdig. Det er bare sådan, det er. Men jeg går ind en sidste gang og nyder det, alt jeg kan, og så ser vi, hvad der sker,« fortæller han til TV 2 Sport.

Jan Ø. Jørgensen er ellers seedet som nummer otte, men skader de senere år har udfordret ham i bestræbelserne på at forblive en topspiller.

Han har kæmpet med problemer i både hæl og hofte:

»Nogle dage har det været helt skidt, hvor jeg nærmest ikke kunne komme ned og få en kop kaffe. Og andre dage har det været super godt. Så det har været meget op og ned. Så jeg er nået dertil, hvor det ikke står til mål med, hvad det kræver, og hvad jeg kan se mig selv i øjnene med.«

Skaderne kunne ikke kun mærkes fysisk, men påvirkede også den garvede dansker mentalt. Troen på at komme tilbage blandt eliten forsvandt langsomt. Det hårde arbejde der skal lægges for dagen til hver eneste træning er krævende, og det har været en længere proces at komme frem til beslutningen, om at smide ketsjeren på hylden:

»Jeg har mistet lidt troen på også at kunne blande mig i verdenstoppen. Jeg vil se det rigtig svært at skulle starte en ny periode igen og blande mig.«

Jan Ø. Jørgensen møder i første runde svenske Felix Burestedt. Han har endnu nogle klubkampe for Vendsyssel tilbage, før han helt indstiller sin profesionelle karriere.