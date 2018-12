Luften mellem elitebadmintonspillerne og lederne i Badminton Danmark er iskold.

Således er der intet sket i forhandlingerne om en ny landsholdsaftale siden Badminton Danmark 6. december i en pressemeddelelse meldte ud, at de ikke ønsker at fortsætte dialogen med spillerne, så længe de har Spillerforeningens direktør, Mads Øland, som hovedforhandler.

»Vi har fuld tillid til Mads Øland. Så ham fortsætter vi med,« siger spillernes talsmand, Hans-Kristian Vittinghus, til B.T.

Set fra sidelinien virker det som om en løsning af konflikten kan have lange udsigter.

Badmintonkonflikten 31. august 2018: Badminton Danmark opsiger den kollektive landsholdsaftale.

Badminton Danmark opsiger den kollektive landsholdsaftale. 19. november 2018: Spillerforeningen oplyser Badminton Danmark, at spillerne, der er en del af eliteprogrammet, har overdraget deres immaterielle rettigheder i landsholdssammenhænge til Spillerforeningen. Viktor Axelsen og Mathias Boe har ikke overdraget deres rettigheder.

Spillerforeningen oplyser Badminton Danmark, at spillerne, der er en del af eliteprogrammet, har overdraget deres immaterielle rettigheder i landsholdssammenhænge til Spillerforeningen. Viktor Axelsen og Mathias Boe har ikke overdraget deres rettigheder. 29. november 2018: Badminton Danmark melder ud, at parterne ikke når i mål med en ny kollektiv landsholdsaftale. Derfor er man nødsaget til at stoppe eliteprogrammet og de tilhørende ydelser pr. 1. december, da der ikke ligger en gældende kollektiv landsholdsaftale.

Badminton Danmark melder ud, at parterne ikke når i mål med en ny kollektiv landsholdsaftale. Derfor er man nødsaget til at stoppe eliteprogrammet og de tilhørende ydelser pr. 1. december, da der ikke ligger en gældende kollektiv landsholdsaftale. 30. november 2018: Den kollektive landsholdsaftale udløber.

Den kollektive landsholdsaftale udløber. 6. december 2018: Badminton Danmark oplyser i pressemeddelelse, at man på grund af manglende tillid til Spillerforeningens hovedforhandler, Mads Øland, ikke ønsker at forhandle.

»Her og nu er der ikke aftalt nye møder mellem os i forbundet og spillerne. Jeg forventer, at der tidligst kommer gang i dialogen igen i begyndelsen af det nye år,« siger Bo Jensen, der er direktør i Badminton Danmark.

Frem til udgangen af november trænede Viktor Axelsen & co. på forbundets elitecenter i Brøndby under ledelse af landstræner Kenneth Jonassen og hans team.

»I januar skal vi spille Super Series-turneringer i Malaysia og Indonesien. Derfor forsøger vi naturligvis at holde os i god form. Så hver dag træner gruppen af elitespillere i Kastrup-Magleby Badmintonklubs hal, som vi har lejet os ind i,« fortæller Hans-Kristian Vittinghus.

»Vores håb er, at konflikten bliver løst. Deltagelsen i januar måneds internationale turneringer er på plads, da det er os selv, der arrangerer og betaler turen til Østen,« siger Hans-Kristian Vittinghus.

Men hvem stiller Danmark med på hjemmebane ved hold-EM i februar?

»Det er et godt spørgsmål. For det er Badminton Danmark, der udtager spillerne,« siger Hans-Kristian Vittinghus.

Ifølge Bo Jensen skal det europæiske badmintonforbund modtage navnene på spillerne i den danske EM-trup senest 29. januar.

»Forhåbentlig har vi en løsning forinden,« siger Bo Jensen.

Mens konflikten verserer, er landstræner Kenneth Jonassen gået i venteposition.

»Sidste uge afspadserede jeg fire dage. I denne uge kigger jeg fremad mod næste sæsons opgaver, og på fredag går jeg på ferie. Men hvad jeg mener om konflikten, ønsker jeg ikke at udtale mig om, da jeg ikke er deltager i den,« siger Kenneth Jonassen.

Faktum er dog, at man i Badminton Danmark åbenbart regner med, at konflikten snart er løst:

Således er ingen af de fire landstrænere - Kenneth Jonassen, Thomas Stavngaard, Jakob Høi eller Kim Nielsen - blevet opsagt, ligesom man har besluttet at fastholde lejemålet af træningshallen i Idrættens Hus i Brøndby, hvor den daglige træning på elitecentret foregik inden konflikten begyndte.