En fejl under Denmark Open har gjort et helt land rasende.

I så høj grad, at det danske forbund Badminton Danmark er blevet lagt ned af sure badmintonfans fra Indonesien.

Miseren skete - faktisk to gange - under præmieoverrækkelsen søndag i forbindelse med herredoublen, hvor både vinderne Fajar Alfian/Muhammad Ardianto og sølvvinderne Marcus Gideon/Kevin Sukamuljo blev præsenteret som malaysiske atleter.

Problemet er bare, at de er fra Indonesien. Og det ville det badmintongale land altså ikke finde sig i.

Derfor er Badminton Danmarks sociale medier blevet bombarderet af rasende indonesere. Forbundet var hurtigt ude med en undskyldning.

'Kære alle. Vi er virkeligt kede af fejlen. Fajar Alfian/Muhammad Ardianto og Marcus Gideon/Kevin Sukamuljo er selvfølgelige INDONESIEN. Vi ved det. Det var en menneskelig fejl, og vi håber, at I kan acceptere vores undskyldning,' skrev man.

Opslaget er ifølge TV 2 Sport blevet set hele tre millioner gange.

Den danske badmintonprofil Hans-Kristian Vittinghus har også været ude på Instagram i et forsøg på at gyde olie på vandene.

'Det kan ikke blive omgjort, men Badminton Danmark har gjort deres bedste for at gøre det godt igen og sørge for, det ikke sker mere. Alle involverede er oprigtigt kede af det, men det skal på ingen måde påvirke det stærke bånd mellem vores to landes badmintonelskere,' skriver han.