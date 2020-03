Coronavirussens indtog i Europa udvikler sig time for time, og det betyder, at de beslutninger, der blev taget i går, nødvendigvis ikke er de rigtige i dag.

Det må den danske bestyrelsesformand i Det Internationale Badmintonforbund (BWF), Poul-Erik Høyer, sande.

BWF's beslutning om at afvikle finalen i All England med tilskuere søndag har nemlig mødt skarp kritik, ligesom tidligere udtalelser fra Poul-Erik Høyer er blevet anfægtet.

Blandt andet har en danske badmintonprofil Hans-Kristian Vittinghus rettet skarp kritik af Poul-Erik Høyers ord om, at beslutningen var fornuftig, da ingen spillere er blevet smittet.

»En udtalelse kan jo altid blive drejet en lille smule i en bestemt retning, og han (Hans-Kristian Vittinghus, red.) har jo ret. Jeg kan jo ikke sige med sikkerhed, om der er nogle, der er blevet smittet eller ej,« siger Poul-Erik Høyer og uddyber sine udtalelser:

»Det, jeg sagde, er, at det altid er svært at træffe den rigtige beslutning, når man står i situationen. All England kan du ikke udskyde til en anden dato. Det var her eller nu. Men jeg står ved, at jeg er glad for, det blev afviklet med respekt for situationen.«

So yesterday our BWF President said in Danish media that even looking back, arranging All England was the right decision - as no players got infected...



How would he even know when it can take up to 12 days from being infected till you actually get sick? pic.twitter.com/U0kTeFQLf0 — HK Vittinghus (@hkvittinghus) March 20, 2020

Beslutningen om at afvikle All England blev truffet i samarbejde med de engelske myndigheder, men meget har ændret sig i Storbritannien siden weekenden.

Torsdag sendte regeringen i Storbritannien et lovforslag til parlamentet, der gør det muligt at sætte ind på en række områder, blandt andet at myndighederne kan gribe ind for at reducere det, der betegnes som ‘unødvendig social kontakt’.

Det kan for eksempel være at forbyde større arrangementer såsom All England.

Poul-Erik Høyer fortæller da også, at han i bagklogskabens klare lys ikke ville have truffet den samme beslutning.

»Det var ikke en god mavefornemmelse at træffe den beslutning. Det er vigtigt at sige, at billedet var anderledes i weekenden, særligt i Storbritannien, og jeg kan ikke vide mig sikker på, at jeg havde truffet samme beslutning i dag,« siger han og slår fast, at en ting var blevet ændret:

»Hvis jeg havde den viden, jeg har i dag, så havde jeg i hvert fald valgt at afvikle tuneringen uden tilskuere af hensyn til smittefaren.«

Er du bange for, at All England kan have været med til at udbrede smitten med coronavirus?



»Med den viden, der er i dag, så kan jeg godt frygte, at det kunne være i relation til All England.«

»Det er jo altid forfærdeligt at snakke om sådan noget, og respekten for alvorligheden af virussen er i mine tanker.«

Hvad angår kritikken fra Hans-Kristian Vittinghus har Poul-Erik Høyer følgende kommentar:

»Jeg synes kun, at det er godt, der er meninger og holdninger. Alle betragtninger skal med.«