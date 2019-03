Joachim Persson har ingen fremtid som træner i sin danske badmintonklub.

»Det er helt skørt, jeg er virkelig chokeret over, hvad der er sket. Han er helt færdig på det her hold,« siger holdejer i Langhøj, Jørgen Søvndal.

Sådan lyder reaktion til Holstebro-Struer Dagblad, efter at det torsdag er kommet frem, at Joachim Persson har forbrudt sig mod reglerne for betting på egne kampe i to tilfælde.

Han har af det internationale badmintonforbund fået en karantæne på 18 måneder fra al aktivitet i forbindelse med badminton.

Det går ud altså over de øjeblikkelige hverv i Langhøj. For altid.

I den vestjyske klub skulle Joachim Persson i rollen som sportschef og træner have stået i spidsen for en kamp mod Odense OBK torsdag.

Han meldte dig afvud pr. sms onsdag aften til holdejer Jørgen Søvndal.

I chokket har endnu ikke lagt sig i den lille klub.

»Han har stået til kampene i vores hold t-shirt, og for mig er det ligesom en uniform, hvor man skal repræsentere sit hold på bedste vis. Det har han bestemt ikke gjort. Det er en kæmpe bombe for mig det her,« siger Jørgen Søvndal til Holstebro-Struer Dagblad.

Han ved endnu ikke, hvad der skal ske med torsdagens kamp, da Joachim Persson normalt har haft alt ansvar med at koordinere med spillere og sætte dem på de forskellige kampe.

En mulighed er, at holdet helt må trække sig til kampen.

35-årige Joachim Persson, der ikke længere er aktiv, har også i år fungeret som træner i den indiske liga for holdet Pune 7 Aces.