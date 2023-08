Det store smil var tilbage på Mia Blichfeldts læber, da hun tirsdag aften indtog Royal Arena i sin første kamp ved VM i badminton.

Omend der var lidt rust, der lige skulle pilles af den 25-årige danske damesinglespiller, så havde hun udover det lidt ekstra nerver.

Der sad nemlig nogle helt specielle gæster på lægterne.

»Min familie og mine veninder sad ude på tilskuerpladserne og heppede på mig,« fortæller Mia Blichfeldt efter kampen til B.T.

Mia Bichfeldt lægger ikke skjul på, at publikumspresset fra de danske tilskuere kunne mærkes.

Men nerverne sad også på tøjet inde på banen – for at have familien og veninder til stede er ikke normalt for 25-årige Mia Blichfeldt.

»Man er ikke vant til det, når man spiller så meget i udlandet. Så jeg kunne da godt høre mine niece, min nevø og mine veninder råbe derude,« storsmiler hun.

Derfor var det også rart, at familien lige kom hen til Mia Blichfeldt, og hun kunne få nogle kram.

»Det fik dulmet nerverne lidt,« siger hun.

Næste kamp for Blichfeldt er mod den forsvarende olympiske guldvinder fra Kina Chen Yu Fei.

Her kan hun heldigvis, og præcis som tirsdag aften, vende sin families tilstedeværelse til noget positivt.

»Ligegyldigt om jeg vinder eller taber, så er jeg bare Mia, og de elsker mig ligegyldig hvad.«