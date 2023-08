Han skal til det igen.

Efter 81-minutters spil i Royal Arena spillede den unge franskmand Christo Popov sig videre til 2. runde i VM i badminton – hvor verdensetteren Viktor Axelsen venter.

»Det bliver en svær kamp for mig,« siger Christo Popov til B.T.

De to har tidligere tørnet ud mod hinanden – hele tre gange har de mødt hinanden indenfor de sidste seks måneder.

Alle opgør er endt med dansk sejr, men to gange havde den 21-årige franskmand verdensetteren helt ude i torvene og tvang ham ud i tre sæt. Blandt andet ved EM i februar og finalen i European Games.

Og når det kommer til, hvorfor Viktor Axelsen kan have det svært mod Christo Popov, er svaret klart.

»Det må du spørge Viktor om,« griner han og fortsætter:

»Jeg har haft lagt en strategi, der modarbejder ham. Viktor kan godt lide at spille meget sikre kampe, hvor han spiller lange dueller. Der tror jeg, at jeg formår at ødelægge de lange dueller. «

Seneste møde var ved European Games i Krakow. Her vandt Viktor Axelsen i tre sæt med cifrene 16-21, 21-16, 21-11. Foto: Pawel Topolski/EPA/Ritzau Scanpix Vis mere Seneste møde var ved European Games i Krakow. Her vandt Viktor Axelsen i tre sæt med cifrene 16-21, 21-16, 21-11. Foto: Pawel Topolski/EPA/Ritzau Scanpix

Som mange andre forsøger den 21-årige franskmand også at tage bidder fra Viktor Axelsens spil.

Der er nemlig et sted, hvor han bare er bedre end de fleste, mener Christo Popov.

»Hans kvalitet. Den er meget højere end nogen andre badmintonspillers i dag, og det tror jeg er med til, at han i dag er nummer et i verden.«

Tirsdag venter Axelsen så på hjemmebane, og selvom kampen kan blive svær, så kommer den franske komet velforberedt.

»Jeg tror på, at jeg har lige så gode muligheder for at spille op med ham, og slå ham, som de andre gange.«