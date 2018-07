Kamilla Rytter Juhl har formentlig spillet sin sidste badmintonkamp på højeste internationale niveau.

Således fortæller den 34-årige nordjyde, der sammen med sin kæreste Christinna Pedersen vandt sølv ved OL 2016 i damedouble, at hun er blevet gravid.

»Det er noget som Christinna (Pedersen, red.) og jeg har forsøgt på i et stykke tid, så vi er ovenud lykkelige over, at det er lykkedes mig at blive gravid, og vi glæder os helt vildt til at blive en lille familie. Selvom det har været en svær beslutning at tage, at jeg skulle stoppe min badmintonkarriere, så kan jeg også mærke, at det føles som det rigtige valg. Som nogen måske har bemærket, har jeg ikke været konkurrenceaktiv i de seneste par måneder, hvor vi forsøgte at blive gravide, og Christinna og jeg vil i den forbindelse gerne takke Badminton Danmark for den støtte og forståelse, som vi har oplevet undervejs i forløbet,« citeres Kamilla Rytter Juhl for at sige i en pressemeddelelse fra Badminton Danmark.

Ifølge Christinna Pedersen blev Kamilla Rytter Juhl gravid for 15 uger siden.

»Selvfølgelig blev vi ellevilde af glæde, da vi fik nyheden om Kamillas graviditet,« siger Christinna Pedersen til B.T. og tilføjer:

»Endnu kender vi barnets køn. Men vi er simpelthen så glade. Det har været et stort ønske for os i lang tid, og tidspunktet for graviditeten er helt perfekt.«

I foråret vandt Kamilla Rytter Juhl og Christinna Pedersen den prestigefyldte All England-titel i damedouble.

»Efter vi tidligere har tabt både OL- og VM-finaler, var det kronen på værket i vores karriere. Jeg kunne ikke selv have skrevet en bedre slutning på vores historie,« siger Christinna Pedersen.

Ifølge Badminton Danmark betyder graviditeten, at Kamilla Rytter Juhl indstiller karrieren med øjeblikkelig virkning.

»Det er nok det mest sandsynlige. Men vi holder døren åben. Man skal aldrig sige aldrig,« siger Christinna Pedersen.