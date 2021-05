Viktor Axelsen har fået friheden tilbage og er ude af sin coronaisolation.

»Jeg er endelig færdig med min isolationsperiode og jeg kan komme ud i verden igen. Jeg har det rigtigt fint. Jeg har ingen symptomer, og jeg har heller ikke haft symptomer undervejs – ud over at jeg ikke kunne lugte eller smage,« lyder det fra badmintonstjernen i en video på Instagram.

Det sker efter, at danskeren måtte udgå fra EM-finalen, da han blev testet positiv for coronavirus for anden gang kort før kampstart.

I et opslag på Twitter har den nuværende verdenstoer lagt et billede op af sin lille datter, hvor han skriver: »Far er tilbage.«

Daddy is back pic.twitter.com/Ph7vaJWWJS — Viktor Axelsen (@ViktorAxelsen) May 9, 2021

Men så kommer spørgsmålet om, hvordan Viktor Axelsen er tilbage i fuld kampform. For ifølge ham selv, så går der lidt endnu.

»Jeg kan mærke, jeg er nødt til at tage det roligt her i starten. Mandag og tirsdag skal jeg til en masse forskellige tests på hospitalet, og så håber jeg, jeg får grønt lys til at genoptage træningen stille og roligt. Det ser jeg frem til.«

Samtidig takker han for alle de beskeder, som han har modtaget siden det dårlige nyt.

Axelsen skulle have spillet EM-finalen mod danske Anders Antonsen i Kiev, men måtte udgå, for senere at tage hjem i ambulancefly med B.S. Christiansen, som han selv betalte for.