»Jeg ville ikke engang gøre det igen, hvis jeg fik penge for det.«

Så klar er talen fra Rasmus Wodschow, der har været frivillig linjedommer til badmintonturneringen Denmark Open, hvor verdensstjerner som Viktor Axelsen og Anders Antonsen har deltaget. Han anede ikke, hvilket arbejdspres han skulle blive sat under.

»Det er helt enormt. Man har tre dage, som kører fra 7.40 til 22.30, og de er semihårde, for der har du en kamp, en pause, og så en kamp igen. Det er tåleligt, men ret hårdt.«

»Så havde vi en dag i går (fredag, red.), som er 10 timer, men der er ikke nogen pauser. Antallet af linjedommere per bane bliver øget, og der er derfor færre hold til at dække banerne,« siger Rasmus Woodschow.

Axelsen røg fredag ud af turneringen. Foto: Tim Kildeborg Jensen Vis mere Axelsen røg fredag ud af turneringen. Foto: Tim Kildeborg Jensen

»Man skal stort set på banen, lige efter man er gået fra den sidste kamp. Det gør det rigtig svært at få tid til at få frokost og aftensmad. Der var nogen, hvor det glippede. Der var også nogen fra TV 2, der brokkede sig over, at nogen skulle ud på toilettet, så det var der nærmest heller ikke tid til.«

»I går (fredag, red.) var helt urimeligt, hvis du spørger mig.«

Han havde selv tre kampe i træk, som endte med at give ham så ondt i ryggen, at han måtte trække sig for en stund.

Inden turneringen fik han at vide, at de frivillige selv skulle betale for transporten til Odense og dele værelse med en anden frivillig. Den del var han okay med, men manglen på pauser var han slet ikke klar over.

»Man kører tre dage fra 7.40 til 22.30, og så kommer den her dag 4, som er helt umenneskelig.«

På et møde lørdag morgen ytrede han sin utilfredshed, men frivilligkoordinatorerne fortalte efter hans udsagn, at der ikke var ressourcer til at skaffe flere frivillige.

»De erfarne siger, at det ikke er værre end sædvanligt, og at de har prøvet at tage den kamp med Badminton Danmark, og den vinder de ikke alligevel.«

»Jeg ville ikke engang gøre det igen, hvis jeg fik penge for det. Det er helt urimelige arbejdsvilkår,« siger han og nævner, at der denne lørdag er tid til at se en kamp i ny og næ.

B.T. har kontaktet Badminton Danmark, og her svarer den konstituerede direktør Kristian Boye Nielsen, at de er fuldstændig afhængige af de frivillige for at kunne afholde Denmark Open.

»Vi sætter meget stor pris på vores frivillige. Prisen for at holde et event som det her er lange dage, der er svære at planlægge, for man ved ikke, hvor længe kampene varer. Men hvis vi bliver gjort bekendt med uhensigtsmæssigheder, så reagerer vi på det og løser det hurtigst muligt.«

»Vi ville meget gerne have flere frivillige, gerne linjedommere, hvor det kan være hårdt, når det snerper til.«

Så ville I gerne betale for flere – det koster jo på mad og hotel?

»Vi ville meget gerne have flere frivillige linjedommere, så det er ikke, fordi vi kører et spareprogram. Det er en opgave, der er svær at løse. Vi erkender, at det er lange dage, og vi har ikke oplevet, at vi har haft linjedommere, vi har sagt nej til.«

Men 7.40 til 22.30. Næsten ligegyldigt hvor lange pauser, man har, bliver det vel stramt. Er der en øvre grænse for, hvor meget man kan forlange af folk, der ikke får løn for det?

»Vi kan sige, at vi tvinger jo ikke nogen til at gøre det, og hvis nogen vil tages af, så løser vi selvfølgelig det. Vi har ingen interesse i, at folk ikke synes det er sjovt. Så kommer de jo ikke igen.«

Den konstituerede direktør fortæller desuden, at der kan komme ekstra pres på på grund af tv, som har nogle strammere tidsplaner, da det går ud til hele badmintonverdenen og ikke bare er til TV 2, som har rettighederne herhjemme.

Har I økonomi til at betale linjedommerne lidt og gøre det mere attraktivt?

»Det vil vi ikke. Vi betaler mad og drikkevarer for 400 frivillige, og der er også tøj. Transporten betaler vi ikke – det har vi ikke mulighed for.«

Men kan I så overhovedet holde så stort et event, når I ikke kan betale for transporten for så vigtig en funktion som linjedommere?

»Det må vi kigge ind i, hvis det er. Det har man aldrig gjort historisk. Så skulle man måske kigge ind i noget fælles transport.«

Denmark Open afgøres søndag, men der er ingen danskere i finalerne.