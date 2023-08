Så kom dagen!

Mandag morgen er VM i badminton officielt blevet skudt i gang, og de mange tilskuere kan da se frem til at se hele 16 danskere gå på banen i løbet af de næste par dage.

Men hvordan er de danske medaljechancer egentlig, det har B.T. spurgt badmintonspiller og kollega til Viktor Axelsen og co., Hans-Kristian Solberg Vittinghus, også kendt som 'HK' om.

Og han er ikke i tvivl.

»Jeg synes, at seedningerne giver det rette billede af, hvor vores trup er henne. Vi har en kæmpestor medaljekandidat i Viktor selvfølgelig, og alle andre skal præstere deres bedste og overraske, hvis vi skal vinde andre medaljer,« siger han.

For to uger siden kunne Badminton Danmark annoncere de danske seedninger.

De danske seedninger til VM Her kan du se hvilke danskere er blevet seedet til VM Viktor Axelsen, herresingle – 1.-seedet

Anders Antonsen, herresingle – 12.-seedet

Mia Blichfeldt, damesingle – 15.-seedet

Anders Skaarup og Kim Astrup, herredouble – 11.-seedet

Mathias Christiansen og Alexandra Bøje, mixed double – 11.-seedet Kilder: Badminton Danmark, Tournament Software.

Det danske badminton forbund, Badminton Danmark, har forud for VM sat et beskedent mål på to medaljepoint.

Men selvom Danmark kun har én klar medaljekandidat, har flere spillere potentialet til at overrasker, mener Hans-Kristian Vittiinghus.

Han peger blandt andet på Anders Antonsen, der i juli vandt Korea Open og på den danske mixed-double Mathias Christiansen og Alexandra Bøje, der for nylig vandt Singapore Open.

»Jeg siger ikke, de er en af de store kandidater til at vinde en medalje, men at de vinder den turnering og slår nogle af de bedste par i verdenen viser, at det kan lade sig gøre for dem også,« siger han og fortsætter:

»Det er kun Viktor, hvor der er forventninger til en medalje, og de andre skal præstere på deres absolutte top. Der skal de gerne inspireres af omgivelserne.«

Derfor er 'HK' også spændt på at se, hvilke af hans kolleger der de kommende dage løfter sig i Royal Arena, og hvem der krakelerer under presset.

»Du kan høre stilheden i hallen, hvis det ikke går godt inde på banen, og det forstærker dine egne følelser. Men omvendt kan man ride med på bølgen, når alle er med, og det går godt.«

Du kan følge de danske medaljechancer til VM i badminton her på bt.dk.