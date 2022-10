Lyt til artiklen

Viktor Axelsen er klar til anden runde af Denmark Open efter en overlegen tosætssejr over Kunlavut Vitidsarn.

Viktor Axelsen kom onsdag godt fra land i forsvaret af sin triumf i Denmark Open sidste år.

I første runde af dette års udgave af badmintonturneringen blev det således til en sejr i to sæt over thailænderen Kunlavut Vitidsarn.

Axelsens seneste officielle kamp var også mod Vitidsarn. Det var i VM-finalen i slutningen af august, hvor danskeren vandt i to sæt. Det gjorde Axelsen også onsdag, denne gang med cifrene 21-16, 21-8.

Axelsen har op til Denmark Open døjet med en skade i benet, og hjemmebaneheltens deltagelse har været tvivlsom. Han var dog ikke synligt hæmmet i sit spil eller sine bevægelser onsdag.

Med Axelsens sejr kan de danske badmintonfans se frem til et rent rødhvidt opgør i anden runde. Axelsen skal således møde Rasmus Gemke i kampen om en plads i kvartfinalerne.

Det betyder samtidig, at der maksimalt er én dansker tilbage i herresingleturneringen efter torsdagens kampe. Axelsen og Gemke er således de eneste tilbageværende, efter at Anders Antonsen har trukket sig og Hans-Kristian Vittinghus' nederlag tirsdag.

Axelsen havde fra starten af første sæt mod Kunlavut Vitidsarn problemer med vindforholdene og boldens hastighed i Jyske Bank Arena i Odense.

Alligevel kunne han gå til den indlagte pause foran 11-7 efter en kontrolleret indledning. Men danskeren var altså en smule rusten efter næsten to måneder uden at have spillet kampe.

For Vitidsarn fik kæmpet sig ind i opgøret igen. Flere gange fik thailænderen reduceret Axelsens føring til et enkelt point, inden danskeren skruede bissen på og lukkede sættet.

I andet sæt satte Axelsen hurtigt tingene på plads. Danskeren kom på 10-2, og Vitidsarn begyndte at miste modet. Det var helt væk, allerede inden thailænderen ved 20-8 i dansk favør sendte fjerbolden ud af banen og sejren i Axelsens favn.

